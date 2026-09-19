Ile Maurice: Deepa Ramsohok - «Une deuxième vente aux enchères pour donner une seconde vie aux biens saisis»

interview

Deepa Ramsohok, «Senior Officer» à la «Communication Unit» de la Financial Crimes Commission (FCC), revient sur la deuxième vente aux enchères organisée par l'institution. Une quarantaine de biens, dont des voitures, des motos, des bateaux et un camion, seront proposés au public. La visite des biens est prévue ce dimanche 20 septembre de 9 h 30 à 13 heures et la vente, le lundi 21 et le mardi 22 septembre de 10 heures à 13 h 30. Huit biens immobiliers seront également proposés par voie d «open bidding» à partir de début octobre.

∎ La FCC organise sa deuxième vente aux enchères. Quels sont les biens qui seront proposés au public ?

Pour cette deuxième édition, nous avons plusieurs types de biens qui seront mis en vente. Il y aura notamment des voitures, des motos, des bateaux ainsi qu'un camion. Au total, nous avons une quarantaine de biens mobiliers qui seront proposés aux enchères.

∎ Quand le public pourra-t-il voir les biens avant la vente ?

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Le public pourra venir examiner les biens le dimanche 20 septembre, de 9 h 30 à 13 heures. Cette journée de visite se déroulera sur le parking de la FCC. Nos employés seront présents pour accompagner le public et répondre aux différentes questions concernant les biens proposés.

∎ Comment la FCC compte-t-elle faciliter l'accès du public durant ces journées ?

Pour faciliter l'accès du public et permettre aux personnes intéressées de participer à cette vente aux enchères, nous collaborons avec la force policière. Les agents seront présents afin de guider et de diriger les véhicules vers les zones de stationnement dédiées au public.

∎ La FCC avait déjà organisé une première vente. Quel bilan en tirez-vous ?

La première vente aux enchères a permis de générer des recettes importantes. Les ventes réalisées ont atteint environ Rs 33,4 millions. Cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité de cette démarche concernant les biens saisis, qui peuvent être légalement proposés à la vente.

∎ Il ne s'agit toutefois pas uniquement de biens mobiliers. Qu'en est-il des propriétés ?

Effectivement. Huit biens immobiliers seront également concernés. Il s'agit notamment de terrains, de maisons et d'appartements. Ces biens seront proposés selon une procédure d'open bidding à partir d'octobre.

∎ Comment les personnes intéressées pourront-elles obtenir davantage d'informations sur ces propriétés ?

Durant les journées de visite, des affiches comportant des QR codes seront disponibles. Elles permettront au public d'obtenir davantage d'informations sur les propriétés et également de les géolocaliser. L'objectif est de permettre aux personnes intéressées d'avoir le maximum d'informations avant de faire une offre.

∎ Que se passe-t-il lorsqu'une personne fait l'offre la plus élevée lors de l'enchère ?

L'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus élevée devra verser un dépôt de Rs 25 000, soit en espèces, soit par chèque. Ce n'est toutefois pas la fin de la procédure. La FCC procèdera ensuite à une vérification, notamment à travers une procédure de due diligence.

∎ Pourquoi cette vérification est-elle nécessaire ?

Il est important pour la Commission de vérifier le profil de l'acheteur et de s'assurer qu'il n'existe aucun lien avec l'ancien propriétaire du bien. Si le profil est validé et qu'aucun lien n'est établi, la vente pourra être finalisée.

∎ Et si la «due diligence» fait apparaître un lien avec l'ancien propriétaire ?

Dans ce cas, la procédure de vente est annulée et le dépôt versé par l'enchérisseur lui est restitué.