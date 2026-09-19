Ile Maurice: Hippisme - Air Raid fait parler sa classe

19 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

L'écurie Preetam Daby a frappé un grand coup ce samedi 19 septembre en s'imposant dans The Hinterland Cup, une épreuve estampillée Groupe 3, avec le nouveau venu Air Raid. Ce coursier, arrivé chez nous précédé d'une solide réputation, a mis fin à la belle série de neuf victoires consécutives de Crescent, de l'écurie Gujadhur.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Air Raid a remporté une course pleine de mérite. Contraint de faire la course à l'extérieur durant tout le parcours, il a néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour prendre la mesure de Crescent, lequel est tombé les armes à la main. Full marks au jockey Luis Corrales, qui a également réalisé une très belle course. La 16e journée a surtout été celle de l'écurie Ruhee, qui s'est illustrée avec un brillant triplé. Flag Champ, Kola Tonic et Lomu ont tous contribué à la journée faste de l'écurie.

L'écurie Rameshwar Gujadhur a également réalisé une bonne performance en remportant deux courses. Secret Passage a préservé son invincibilité au Champ-de-Mars en signant une excellente marque chronométrique. Quant à Blackjack Randall, il a dominé un Military Force accrocheur. Le jockey indien Mukesh Kumar s'est également illustré en selle sur We Have Touch Down. Le coursier d'Arveen Nagadoo a dominé le grand favori Brave Bomber. La plus vieille écurie du turf a, pour sa part, sauvé sa journée grâce à l'excellent New World, qui a une nouvelle fois étrillé l'opposition.

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