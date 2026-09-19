Ile Maurice: Trois affidavits explosifs et des bandes sonores relancent l'enquête

L'affaire de la saisie de 13,4 kilos de cannabis à La Gaulette, qui avait conduit à l'arrestation de Nihil Dardenne, 21 ans, en décembre 2025, connaît un nouveau rebondissement majeur. Eliska Parma, épouse de Yanesh Chimajee, dit Danny, a été arrêtée le dimanche 13 septembre à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam alors qu'elle s'apprêtait à quitter le pays. Alors que l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle enquête depuis décembre 2025 sur cette saisie, la Financial Crimes Commission (FCC) s'intéresse désormais au patrimoine financier des frères Chimajee - Ravindra, dit Kris, et Yanesh.

C'est justement au Réduit Triangle, dans les locaux de la FCC, que les parents de Nihil Dardenne ainsi que sa soeur ont été convoqués cette semaine par les enquêteurs qui travaillent sur une affaire distincte, mais potentiellement liée : l'enquête sur la saisie de 155,7 kilos de cannabis à Bras-Panon, à l'île de La Réunion, le 26 juillet 2026 dans laquelle Kris Chimajee et Gulshan Govind, entre autres, ont été arrêtés. Trois affidavits - des Dardenne - ainsi que trois enregistrements audio ont été remis aux enquêteurs de la FCC. La soeur de Nihil Dardenne a par ailleurs été priée de faire vérifier son téléphone portable à la fois par l'équipe technique de la FCC et par l'IT Unit de la police afin d'authentifier les trois bandes sonores versées au dossier.

Ces documents, datés du 2 février 2026, pris ensemble dressent un tableau accablant. Dans son affidavit, le père des Dardenne affirme que le sac saisi appartenait en réalité à Yanesh Chimajee et non à son fils. Il évoque une visite de Danny Chimajee au lendemain de l'arrestation, une offre de prise en charge des frais d'avocat puis le dépôt, le 30 décembre 2025, de Rs 350 000 en espèces par un cousin commun, J. G. - somme que la famille dit avoir refusée et restituée dès le len- demain.

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Les enregistrements téléphoniques évoqueraient une tentative de Kris Chimajee de négocier un accord avec le père de Nihil Dardenne pour obtenir sa libération sous caution contre l'engagement que ce dernier porte seul la responsabilité du trafic et disculpe Yanesh Chimajee. Une somme allant jusqu'à Rs 3 millions aurait même été évoquée si Nihil Dardenne acceptait de modifier sa version des faits.

Or, ce dernier aurait catégoriquement refusé de changer sa déposition, maintenant l'implication de Yanesh Chimajee - un refus qui, selon la défense, expliquerait l'acharnement dont sa famille fait l'objet depuis. La fuite de Yanesh Chimajee à l'étranger est ainsi remontée à la surface. Alors que les allégations portées contre lui n'ont pas donné lieu à une objection upon departure, il a entretemps pris l'avion pour l'Afrique du Sud.

L'affidavit de la mère apporte un éclairage complémentaire troublant : elle affirme qu'un policier de l'ADSU présent au tribunal de RivièreNoire aurait tenté de l'intimider en dénigrant le travail des avocats de la défense. Elle rapporte également la visite, le 23 janvier 2026, d'Eliska Parma - qui a été arrêtée ce week-end - sur son lieu de travail. Elle lui aurait proposé une aide financière tout en reconnaissant, selon ses dires, que le sac saisi appartenait à son époux, Yanesh Chimajee. Elle affirme avoir refusé net et avoir consigner une precautionary measure au poste de police de Rivière-Noire.

Pas de caution cinq fois

Sur le plan judiciaire, l'avocat de Nihil Dardenne, Me Pravesh Nuckcheddy, a adressé deux lettres distinctes aux autorités. La première, envoyée au commissaire des prisons en janvier 2026, alertait sur des menaces reçues par son client en détention, Kris Chimajee ayant, selon la défense, laissé entendre qu'il disposait de contacts au sein de toutes les prisons du pays où Nihil Dardenne pourrait être placé.

La seconde lettre, adressée au commissaire de police en janvier 2026, dénonçait le fait que la motion de mise en liberté sous caution de Nihil Dardenne avait été reportée à cinq reprises, plusieurs officiers de l'ADSU Rose-Belle s'étant tour à tour déclarés non informés de la décision de retirer leur unité du dossier - une succession de reports que Me Nuckcheddy qualifie de préjudiciable pour son client, toujours en détention.

La motion de mise en liberté sous caution de Nihil Dardenne est désormais fixée au mercredi 23 septembre. Sa sécurité en prison demeure, selon sa défense, un sujet de vive préoccupation. Ceci, alors que l'enquête continue de s'élargir avec l'entrée en scène de la FCC et l'arrestation d'Eliska Parma, dernier développement en date d'une affaire aux ramifications de plus en plus étendues.