Afrique: Bocuse d'Or Afrique 2026 - La participation historique de la Côte d'Ivoire compromise, un SOS lancé

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la première fois pour le Bocuse d'or Afrique, cette prestigieuse compétition gastronomique internationale et pour la Coupe du monde de pâtisserie-chocolaterie qui se tiennent du 21 au 25 septembre à Agadir, au Maroc. Mais elle risque de ne pas pouvoir participer faute d'appui financier.

A deux jours de son départ pour Agadir (Maroc), l'équipe ivoirienne qualifiée de haute lutte pour le Bocuse d'Or Afrique 2026 et la Coupe du monde de pâtisserie-chocolaterie 2026 est face à une équation financière qui risque de compromettre sa participation à ces grandes compétitions internationales.

En conférence de presse, le 17 septembre 2026, à Treichville, les premiers responsables de la délégation nationale ont tiré la sonnette d'alarme et sollicité solennellement l'appui du gouvernement, des partenaires privés et des bonnes volontés.

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« Dans l'ensemble, les entraînements avancent bien, mais des aspects essentiels restent encore à régler avant l'événement qui débute lundi. Le bilan à mi-parcours est difficile, car le budget nécessaire à notre participation avoisine 12 millions de Fcfa. Alors qu'à quelques jours de notre départ, seuls deux billets d'avion sur les dix nécessaires sont disponibles », a regretté Sylvain Zinsou, porte-parole et chef de délégation.

Il faut dire que la participation de la Côte d'Ivoire au Bocuse d'Or, cette prestigieuse compétition gastronomique internationale, est historique. L'événement se tiendra à Agadir, du 21 au 25 septembre 2026.

La délégation ivoirienne compte dix personnes : cinq compétiteurs en pâtisserie-chocolaterie et cinq membres pour l'équipe Bocuse d'Or. Parmi eux figurent, entre autres, Chef Dominique Bably, chef exécutif de l'Hôtel Président de Yamoussoukro ; Sylvain Zinsou, vice-président de la Fédération des pâtissiers chocolatiers ; Abdul Traoré, chef exécutif de l'Atelier d'Afrique.

Pour Chef Dominique Bably, l'enjeu dépasse une simple compétition, il s'agit de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Les représentants entendent, en effet, faire de cette première participation une vitrine du savoir-faire gastronomique ivoirien. Les recettes et créations prévues doivent notamment mettre en valeur des produits locaux comme la noix de cajou et le cacao.

« Nous n'allons pas au nom d'un chef, mais au nom de la Côte d'Ivoire et de sa gastronomie. Cette participation constitue une occasion de mieux faire connaître la gastronomie ivoirienne et montrer qu'elle a sa place sur la scène internationale », a souligné Dominique Bably, appelant les professionnels des métiers de bouche à se mobiliser autour de cette ambition commune.

À 48 heures du départ, l'équipe ivoirienne ne demande donc pas seulement des moyens pour voyager, elle veut surtout pouvoir franchir les portes d'Agadir avec le drapeau tricolore, porter et inscrire, pour la première fois, le nom de la Côte d'Ivoire dans cette compétition de premier rang.