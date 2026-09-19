Cote d'Ivoire: Tournois des villes 2026 - Une belle expérience à renouveler

Lancée le 18 juillet dernier, la compétition nationale organisée par le ministère des Sports a connu son apothéose, le 12 septembre, à Yamoussoukro.

Adama Doumbia est en train de donner du contenu au poste de directeur général des Sports et de la Vie fédérale. En plus de traduire les orientations politiques en plans d'action concrets et soutenir le sport de haut niveau, il a décidé d'oeuvrer au développement de la pratique du sport.

Les tournois des villes, qui ont connu leur épilogue le 12 septembre 2026, à Yamoussoukro, ont été une belle manifestation de l'état d'esprit de son magistère. L'événement a mobilisé des centaines d'athlètes de 34 régions du pays. Une véritable compétition nationale avec plus de 19 000 athlètes et encadrants.

Avouons-le, l'initiative, dont l'objectif est de promouvoir le sport de masse, est une réussite exemplaire. « On a même été obligé d'arrêter les inscriptions pour pouvoir respecter le calendrier. Des villes ont voulu engager plusieurs équipes, mais c'était impossible.

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C'est le lieu pour moi de réitérer mes remerciements au ministre des Sports, Adjé Silas Metch, qui a bien voulu accepter la reprise du Tournoi des villes. Tout comme le sport d'élite, le ministre entend promouvoir le sport de masse », a déclaré Adama Doumbia, directeur général des Sports.

En trois mois de compétitions, l'on a assisté à 1 143 matchs.

Outre les athlètes, la direction générale des sports, architecte de ce tournoi, a su impliquer toutes les couches sociales. Le corps préfectoral, les chefs coutumiers, les forces de défense et de sécurité...

Bref ! Tous ont joué un rôle significatif dans la réussite de cet événement qui a permis de détecter de nombreux talents. Notamment la jeune Adja Doumbia (19 ans) du club Évidence citée comme l'une des grandes révélations du tournoi de handball. Dynamique et vivace, la jeune fille aura séduit le public par son talent.

Au saut en longueur, Ismaël Ouattara, vainqueur de la finale garçon, aura son nom gravé dans les fichiers 2026 des tournois des villes. Venu de Dimbokro, il a éclaboussé la compétition de son talent.

Le basketball, le football (grands et petits poteaux), le handball et l'athlétisme étaient les disciplines retenues pour l'édition 2026. Vivement l'édition 2027 !