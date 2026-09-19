Cote d'Ivoire: Awards des Ascom 2026 - Le beau livre « CAN 2023, la CAN de l'Hospitalité » primé

La 13e édition des As de la communication a eu lieu le 17 septembre, à l'espace Cerrae-Umoa, au Plateau. Au terme d'une journée d'échange dédiée à la communication, à la performance et aux métiers qui façonnent l'avenir.

Plusieurs entreprises, institutions, agences, talents et campagnes ont été célébrés pour leur créativité et leur impact sur les métiers de la communication en Afrique.

Parmi eux, Mahama Coulibaly, Ceo d'Esprit d'Equipe, agence de marketing sportif, culturel et sociétal, a reçu, jeudi, le prix de la meilleure communication éditoriale. Il a été distingué pour le livre intitulé « Can 2023, la Can de l'Hospitalité », publié en 2024 à son initiative.

OEuvre de qualité, avec plus de 650 photos répertoriées auprès de 22 reporters-photographes, ce beau livre retrace en images les grandes lignes de la Can 2023 organisée, du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire.

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Depuis son attribution par la Confédération africaine de football (Caf) jusqu'à la finale remportée par le pays hôte, tout y est. Plus qu'un livre, cet ouvrage, pensé et réalisé par Mahama Coulibaly, pionnier du marketing sportif en Côte d'Ivoire, se présente comme un héritage matériel laissé à la postérité.

Primé en 2009 meilleure presse sportive en ligne en 2009, en 2018 pour la mise en place d'une remarquable politique de modernisation et d'assainissement du secteur de l'affichage en Côte d'Ivoire et en 2023 meilleure communication sportive, c'est la 4e fois que Mahama Coulibaly est célébré aux Ascom.