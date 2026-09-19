Sénégal: Pourquoi le règlement de la dette intérieure échelonné sur trois ans et non deux...

L'annonce a soulagé, mais aussi crispé. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a confirmé que l'État rembourserait sa dette de plus de 1 400 milliards de Fcfa aux entreprises sur trois ans, avec un premier versement de 300 milliards de Fcfa d'ici fin 2026.

Dans le secteur privé, l'accueil est mitigé. Le BTP (Bâtiments et travaux publics), en première ligne, grince des dents. « Ces entreprises à qui l'État doit de l'argent remboursent de la TVA à celui-ci. Donc, on doit pouvoir avoir des compensations de TVA et même d'impôts sur les bénéfices », plaide Alla Sène Gueye. Pour lui, « il faut vraiment solder cette dette en deux ans parce que cela fait partie des éléments qui permettent de relancer l'économie ». Un « livre blanc » listant ces pistes a d'ailleurs été remis au chef de l'État le mercredi 17 septembre 2026, lors de la rencontre entre le Premier ministre et les organisations du secteur privé.

Bon nombre d'observateurs pensent que la prudence budgétaire explique forcément la décision de l'Exécutif sénégalais.

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Le choix du gouvernement s'explique d'abord par la contrainte de trésorerie. Avec un déficit à réduire et un programme en cours avec le Fonds monétaire international (Fmi), Dakar ne peut pas décaisser 700 milliards par an sans mettre en danger l'équilibre budgétaire. Étaler sur trois ans permet de lisser la charge et d'éviter un "choc" de dépenses qui ferait exploser le déficit en 2027. Le calendrier prévoit donc 300 milliards de Fcfa d'ici fin 2026, puis deux autres tranches de 550 milliards de Fcfa chacune en 2027 et 2028.

D'aucuns estiment que la deuxième raison, c'est la crédibilité vis-à-vis des bailleurs. Le Fmi exige un assainissement des finances publiques. Un remboursement trop rapide serait donc vu comme une entorse aux engagements, au risque de bloquer les prochains décaissements.

Troisièmement, il s'agit pour le Président Bassirou Diomaye Djakkar Faye et son Premier ministre de sécuriser les paiements. Puisque le passé a montré que les annonces de remboursement massif butaient sur des problèmes d'identification des créances et de vérification. En étalant, l'État gagne du temps pour auditer et éviter les doublons.

Toutefois, le risque lié au choix du gouvernement, c'est une relance au ralenti. Pour le patronat, surtout le Btp, trois ans c'est long. Sans cash, les entreprises vont probablement continuer de licencier et de payer des pénalités bancaires. D'où la demande de compensation immédiate via la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée).