Afrique: Coopération/Paix et sécurité - La Chine réaffirme son engagement stratégique pour le continent

La Chine réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. C'est en substance ce qu'on peut retenir d'une conférence prononcée par une experte chinoise pour informer les journalistes en immersion dans le pays.

« Le rôle de la Chine dans le processus de consolidation de la paix en Afrique et la communication autour de ce rôle, dans le cadre de l'Initiative pour la sécurité mondiale », tel est le thème développé par Meng Jin, chercheuse associée à l'Institut d'études sur l'Asie de l'Ouest et l'Afrique.

Elle a communiqué par visioconférence le 18 septembre 2026, à Beijing, à l'occasion du séminaire de formation au renforcement des compétences en communication omnimédia destiné aux jeunes professionnels des médias de Côte d'Ivoire.

Elle a souligné l'attachement de son pays à la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent. Elle a notamment indiqué que 1 650 casques bleus chinois sont actuellement déployés au sein de cinq missions de maintien de la paix en Afrique.

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Selon elle, la Chine occupe une place prépondérante dans les opérations des Nations unies, avec un engagement croissant depuis le début des années 2000.

Meng Jin a également rappelé que le pays, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, prend une part active aux efforts de paix internationaux.

Abordant l'approche diplomatique de Beijing, elle a présenté la Chine comme un acteur constructif, guidé par les principes de non-ingérence et de respect de la souveraineté des États.

Elle a réaffirmé le soutien de son pays au concept de « solutions africaines aux problèmes africains », prônant une méthode qui s'attaque aux causes profondes des conflits afin de favoriser une paix durable, notamment par le biais du développement économique et social.

Sur le plan sécuritaire, Meng Jin a mis en avant les diverses actions menées par la Chine pour renforcer les capacités militaires continentales, à travers des formations, des exercices conjoints et des échanges institutionnels. Ces initiatives visent à créer des conditions favorables à la transition vers une stabilité pérenne.

Cette orientation s'inscrit pleinement dans le cadre de l'Initiative pour la sécurité mondiale, portée par le Président chinois, Xi Jinping. Elle a conclu ses propos par un extrait du discours prononcé par le Chef de l'État chinois lors du Sommet de Beijing, en 2024.

Il a réaffirmé la volonté de la Chine de « travailler à promouvoir une mise en oeuvre prioritaire en Afrique de l'Initiative pour la sécurité mondiale » et de favoriser « un renforcement mutuel entre le développement de qualité et la sécurité de haut niveau ».