Cote d'Ivoire: Yamoussoukro-Riyad - Une rencontre à Djeddah sur fond de rapprochement bilatéral

En séjour privé à Djeddah, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a retrouvé, samedi 19 septembre 2026, le Général de Division Ahmed bin Ali Al-Dabeis, Commandant de la Zone Ouest du Royaume d'Arabie Saoudite. Une rencontre à dimension personnelle qui intervient dans un contexte de consolidation des relations entre Abidjan et Riyad.

Une rencontre placée sous le signe de l'amitié et des liens tissés au fil des années. En séjour privé à Djeddah, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a retrouvé le Général de Division Ahmed bin Ali Al-Dabeis, Commandant de la Zone Ouest du Royaume d'Arabie Saoudite.

À travers un message publié à l'issue de cette rencontre, le ministre ivoirien a indiqué avoir eu « le plaisir » de retrouver le haut responsable militaire saoudien. Au-delà de leurs responsabilités respectives, il a présenté ces retrouvailles comme « un moment privilégié de consolidation » des liens établis au fil des années. Téné Birahima Ouattara a également adressé au Général Al-Dabeis ses voeux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission au service de son pays.

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Cette rencontre intervient alors que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite connaissent une dynamique de consolidation. Quelques jours plus tôt, le 14 septembre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, recevait à Abidjan l'ambassadeur saoudien, Saad Bin Bakheat Alqathami. Les deux parties avaient passé en revue la coopération bilatérale et évoqué ses perspectives de consolidation et de diversification dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Elles avaient également salué la qualité des relations entre les deux pays.

La dynamique Abidjan-Riyad s'est également illustrée en juillet dernier. Lors d'une précédente audience avec l'ambassadeur saoudien, Nialé Kaba et son interlocuteur avaient souligné la nécessité de renforcer et de diversifier davantage la coopération entre les deux pays.

Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire cherche aussi à approfondir ses partenariats avec les acteurs saoudiens et les institutions financières arabes. En août 2026, la ministre d'État avait notamment effectué une visite de travail à Riyad consacrée aux perspectives de partenariat et de financement en faveur des priorités de développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

Cette volonté de renforcer les relations bilatérales s'appuie sur un cadre de coopération établi. Un accord-cadre signé le 5 février 2021 à Abidjan a notamment élargi le champ de la coopération ivoiro-saoudienne à différents secteurs d'activité économique.

La rencontre de Djeddah prend ainsi place dans cette dynamique plus large. Sans revêtir le caractère d'une mission officielle, elle illustre les liens personnels et institutionnels qui peuvent accompagner les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Un partenariat que les deux pays affichent désormais la volonté de consolider et de diversifier, dans un esprit de confiance et de coopération.