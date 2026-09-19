Tunisie: Pluies - Ben Arous se prépare à de nouvelles perturbations météorologiques

La Commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, réunie vendredi au gouvernorat de Ben Arous, a appelé à renforcer le niveau de vigilance et à intensifier les interventions sur le terrain, en prévision de nouvelles perturbations météorologiques.

Au cours de cette réunion, les participants ont insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts afin d'assurer des interventions rapides et efficaces en cas de besoin, compte tenu des prévisions faisant état de la poursuite éventuelle des précipitations au cours des prochains jours.

Nettoyage des réseaux d'évacuation

Selon les informations publiées par le gouvernorat de Ben Arous sur sa page officielle, la réunion a également permis d'examiner les difficultés constatées à la suite des dernières pluies et de définir les mesures à prendre pour prévenir d'éventuels risques liés aux fortes précipitations.

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Les participants ont notamment souligné l'importance d'accélérer les opérations de nettoyage des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des avaloirs, ainsi que d'éliminer les débris et autres résidus laissés par les eaux de ruissellement.

La Commission régionale a, par ailleurs, appelé les commissions locales à se réunir et à assurer un suivi continu de la situation dans leurs zones respectives.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de garantir une intervention rapide et efficace en cas d'intempéries.