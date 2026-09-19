Tunisie: Pourquoi - Quand les lieux de mémoire deviennent des dépotoirs

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Saoussen Boulekbache

Gravats abandonnés au bord des routes, sur des terrains vagues et parfois même à proximité de sites historiques, le phénomène est devenu trop courant pour être considéré comme une simple question de propreté.

À La Maalga, à La Marsa, la situation est d'autant plus préoccupante que ce lieu chargé d'histoire mérite une protection particulière.

La lutte contre ces dépôts sauvages ne peut toutefois reposer uniquement sur le civisme. Elle appelle aussi une action plus visible des autorités à travers une surveillance des sites sensibles, l'installation de caméras lorsque cela est possible, l'identification des contrevenants et l'application effective des sanctions prévues.

Car sans contrôle ni sanction, les dépôts sauvages risquent de continuer à se multiplier, au détriment du patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.