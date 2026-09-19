Tunisie: La shortlist du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature dévoilée le 27 septembre

La shortlist du la 6e édition du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de Littérature sera dévoilée lors la cérémonie officielle de remise des prix prévue le dimanche 27 septembre 2026.

Pour cette édition, deux grandes catégories sont à l'honneur à savoir le Roman en langue arabe et le Roman en langue française. Dans chaque catégorie, le lauréat recevra un prix de 20 000 DT.

Les participations reçues se sont distinguées par leur richesse, leur diversité et la qualité remarquable des oeuvres proposées, témignant de toute la vitalité de la création littéraire tunisienne indiquent les organisateurs.

Après un été consacré à la lecture, à l'analyse et aux échanges, le jury a terminé la sélection qualifiée d' « aussi exigeante que passionnante ».

Les trois ouvrages finalistes de chaque catégorie seront révélés au cours de la semaine conclut la même source.