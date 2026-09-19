Tunisie/Nigeria: Mercato - Amadou Diakité signe à l'USBG

Après le défenseur nigérian, Daniel Paul, et le milieu défensif guinéen, Mohamed Cherif Camara, l'US Ben Guerdane enchaîne en recrutant une pointe guinéenne.

L'avant-centre guinéen Amadou Diakité, 21 ans et transfuge de Wakriya AC de Boké, a ainsi opté pour l'USBG.

Une bonne pioche pour Ben Guerdane en raison du statut d'un joueur qui a signé 13 buts (2e meilleur buteur du championnat). Notons que Diakité a paraphé un engagement de trois ans avec l'USBG.

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Tir groupé au CSHL

A 24 heures de la fermeture du mercato estival, les Verts du CSHL ont engagé trois joueurs, le milieu de terrain Tamem Lâabidi, l'attaquant Yassine Chamakhi et l'arrière Chiheb Ben Fraj. Ainsi, le médian Lâabidi, 22 ans, arrive en provenance de l'US Bousalem. Chamakhi, 31 ans, est, quant à lui, connu des puristes après ses passages à l'ASS, à l'OB, au CA, à l'ESS, à Sitra SC du Bahreïn et à Ahli Tripoli.

Enfin, le défenseur axial Chiheb Ben Fraj, 33 ans, a lui aussi apposé sa signature sur un contrat d'un an au profit du CSHL, un club qu'il connaît bien puisqu'il y a évolué en 2022. Le CSHL semble ainsi avoir tiré profit de son mercato, puisque déjà, en amont, l'attaquant Rafik Kamerji et l'ailier Zied Ben Salem ont opté pour les banlieusards du sud.

L'OB recrute Ben Hassine

L'attaquant Fayed Ben Hassine, 27 ans, a intégré l'Olympique de Béja dans le cadre d'un transfert libre.

Par le passé, Ben Hassine a porté les casaques de l'ASG, CAB, EGSG, Sfax RS, JSK et OC Kerkennah en partie. Il a aussi une expérience en Libye du côté d'Abelashhar SC.

Le CSS décline Ahly Benghazi pour Maâlaoul

A 36 ans, la latéral volant Ali Maâloul semble inoxydable et reste toujours une cible de choix sur le marché de transferts. Alors que la fenêtre du mercato en Libye se referme le 6 octobre, Ahly Benghazi s'active à convaincre les dirigeants du CSS de leur céder l'ex-international tunisien.

Le club libyen propose ainsi 800.000 dollars pour recruter l'arrière gauche et capitaine du CSS, un joueur dont l'engagement s'achève le 30 juin 2028. Ce faisant, selon la cellule de communication du CSS, Maâloul serait actuellement « intransférable » en raison de son apport certes, mais aussi de son rôle central au sein du groupe avec une influence capitale dans le vestiaire.