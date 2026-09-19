Tunisie: Allemagne - Les métiers qui recrutent et les parcours qui ouvrent la voie aux Tunisiens

Comment accéder à une formation professionnelle, trouver un emploi ou construire un projet de mobilité internationale sans se perdre dans la multitude des dispositifs existants ? C'est l'une des questions auxquelles tente de répondre la 7e édition de Forsa Street, organisée les 19 et 20 septembre à la Cité de la culture à Tunis.

La manifestation, organisée conjointement par l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) et le Centre tuniso-allemand pour la migration et le développement (ZME), avec la participation de plusieurs structures tunisiennes et partenaires internationaux, vise à rapprocher l'information des jeunes et à les accompagner dans leurs choix d'études, de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat et de mobilité internationale.

L'Allemagne occupe une place particulière dans cette édition, avec des espaces d'information et des ateliers consacrés notamment à la formation professionnelle en alternance, à l'emploi et aux différentes étapes d'un projet de migration régulière.

Un seul espace pour accéder à plusieurs parcours

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L'un des objectifs affichés par les organisateurs est de répondre à une difficulté fréquemment rencontrée par les jeunes : l'accès à une information fiable et directement exploitable.

Pour cela, Forsa Street réunit dans un même espace différents organismes et conseillers afin de permettre aux visiteurs d'identifier les parcours correspondant à leur profil et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

L'édition 2026 s'articule notamment autour d'un "labyrinthe des opportunités", composé de 40 panneaux répartis en huit thématiques. Les visiteurs peuvent y explorer plusieurs étapes liées à l'emploi, à la formation professionnelle, aux études supérieures, à l'entrepreneuriat et à la mobilité internationale.

La démarche ne se limite donc pas à présenter des offres. Il s'agit également d'aider les jeunes à mieux comprendre les conditions d'accès aux différents dispositifs et à construire un projet professionnel cohérent.

L'Allemagne, une destination parmi les parcours proposés

Une partie importante de la manifestation est consacrée aux possibilités offertes en Allemagne.

La directrice du Centre tuniso-allemand pour la migration et le développement, Fatma Khalaf, a indiqué que son organisme fournit gratuitement des informations aux jeunes sur les possibilités d'emploi et de formation en Allemagne, ainsi que sur les démarches à entreprendre.

Parmi les secteurs évoqués figurent notamment la santé et le paramédical, ainsi que les différentes branches de l'ingénierie. De son côté, la Bundesagentur für Arbeit, l'Agence fédérale allemande pour l'emploi, indique dans son analyse publiée en septembre 2026 que les pénuries de main-d'oeuvre qualifiée restent importantes en Allemagne.

Pour 2025, elle recense 157 catégories professionnelles confrontées à des pénuries, avec des besoins particulièrement marqués dans les métiers des soins et de la santé, mais aussi dans certains métiers du bâtiment et de l'artisanat.

Formation professionnelle : l'Ausbildung parmi les pistes

La formation professionnelle duale, ou Ausbildung, constitue l'un des parcours mis en avant lors de cette édition.

Ce système combine généralement formation en entreprise et enseignement dans un établissement professionnel. Pour les candidats étrangers, les conditions varient selon la formation et la situation individuelle. Le portail officiel allemand Make it in Germany précise notamment que, pour une formation duale, la loi ne prévoit pas systématiquement un diplôme scolaire précis : les critères peuvent être fixés par l'entreprise qui recrute.

La maîtrise de l'allemand constitue toutefois un élément déterminant. Pour la formation professionnelle, le portail officiel indique qu'un niveau B1 est généralement attendu, même si les exigences peuvent varier selon la formation et que la maîtrise d'un niveau supérieur facilite le suivi des cours et l'intégration professionnelle.

C'est précisément l'un des messages mis en avant lors de Forsa Street : un projet de mobilité professionnelle ne commence pas au moment du départ, mais bien en amont, avec l'identification du métier, la préparation linguistique et la vérification des conditions d'accès.

Diplômes étrangers : la reconnaissance n'est pas automatique

Autre étape importante : la reconnaissance des qualifications. Les jeunes diplômés tunisiens souhaitant exercer en Allemagne doivent vérifier si leur profession est réglementée et si une procédure de reconnaissance est nécessaire. Le portail officiel allemand précise que la reconnaissance n'est pas obligatoire dans toutes les situations : elle dépend notamment de la profession et du type de qualification.

Pour les professions réglementées, en revanche, une reconnaissance de la qualification étrangère ou une autorisation d'exercer est nécessaire. Le portail cite notamment les professions d'infirmier, de médecin, d'enseignant ou encore d'avocat parmi les professions réglementées.

La procédure consiste à comparer la qualification étrangère avec la qualification allemande correspondante. Elle peut aboutir à une reconnaissance complète ou partielle, voire à l'absence de reconnaissance. Lorsque des différences importantes sont constatées, des mesures de compensation ou de formation complémentaire peuvent être nécessaires.

Informer avant de partir

Au-delà des offres d'emploi ou de formation, l'enjeu de Forsa Street est donc aussi celui de la préparation d'un projet de mobilité régulier et documenté.

Les ateliers proposés durant les deux journées abordent notamment la formation professionnelle duale, les études et l'emploi en Allemagne, le cadre légal du recrutement à l'étranger, la préparation aux entretiens d'embauche, la construction d'un projet professionnel ainsi que les programmes de mobilité et les bourses internationales. Le DAAD, le Goethe-Institut, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie) et Erasmus+ figurent parmi les partenaires présents.

La manifestation propose également une expérience de réalité virtuelle permettant de simuler différentes étapes d'un projet de migration vers l'Allemagne, de la recherche d'informations jusqu'à l'intégration. Une nouvelle émission, "Visa Takwin", consacrée aux apprenants et diplômés de la formation professionnelle, est également lancée dans le cadre de cette édition.

Pour les organisateurs, l'objectif est ainsi de rapprocher les jeunes de l'information et des dispositifs existants, tout en les incitant à vérifier les conditions et les démarches avant de s'engager dans un parcours de formation, d'emploi ou de mobilité internationale.

La 7e édition de Forsa Street se poursuit dimanche 20 septembre à la Cité de la culture à Tunis. L'entrée est gratuite.