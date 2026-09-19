Tunisie: Orientation et employabilité des jeunes - Démarrage de la 7e édition de « Forsa Street »

La 7e édition de la rencontre dédiée à l'orientation et à l'employabilité des jeunes tunisiens « Forsa Street » a démarré, samedi, à la Cité de la Culture de Tunis, pour se poursuivre jusqu'au 20 septembre courant.

Organisée conjointement par l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et le Centre Tuniso-Allemand pour la Migration et le Développement, cette manifestation a pour objectif d'informer les jeunes sur les opportunités disponibles dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, tout en les aidant à orienter leurs parcours scolaires et professionnels, en Tunisie comme à l'étranger.

« Forsa Street » offre un cadre interactif permettant aux jeunes de rencontrer les différentes structures concernées, de bénéficier de leur orientation et de leur accompagnement, et d'accéder en un même lieu à l'information et aux opportunités disponibles, ce qui contribue ainsi à valoriser leurs compétences et à favoriser leur insertion sur le marché du travail.

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Des reponsables parmi les organisateurs de cette manifestation ont souligné l'importance de cette initiative dans l'amélioration de l'accès à l'information et le rapprochement des services des publics ciblés, notamment les jeunes en quête de nouvelles opportunités pour développer leurs parcours scolaires et professionnels.

Un représentant du Centre Tuniso-Allemand pour la Migration et le Développement a fait savoir que le concept de cette manifestation repose sur un « labyrinthe des

opportunités », composé de plusieurs stations entre lesquelles les jeunes peuvent circuler afin de découvrir des informations sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'emploi ainsi que les opportunités à l'international.

Selon lui, cet espace leur permet d'explorer, en un même lieu, les différents parcours qui s'offrent à eux et d'obtenir des réponses directes à leurs questions.

Et d'ajouter que le centre offre gratuitement aux jeunes des données sur le marché de l'emploi en Allemagne et les opportunités qu'il présente, notamment, les secteurs qui connaissent une demande croissante de main-d'oeuvre , tout en les informant sur les conditions et les démarches nécessaires pour accéder à ces opportunités, comme l'apprentissage de la langue allemande et la reconnaissance des diplômes et des qualifications.

De son côté, le directeur des programmes à la direction générale des jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports, Najd Khalfaoui a indiqué que le ministère a contribué à l'organisation de cette manifestation, en adressant des invitations aux jeunes des établissements de jeunesse, issus de différentes régions de la République, notamment, ceux qui sont en dehors des systèmes d'éducation, de formation et d'emploi, à participer à cette édition et à découvrir les opportunités offertes dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de la migration régulière vers l'Allemagne.

Il a, dans ce contexte, souligné que le réseau des établissements de jeunesse, répartis dans les différentes régions de la République, constitue un moyen important pour atteindre les jeunes et leur transmettre l'information, précisant que son département veille à tirer parti de ce réseau institutionnel pour faire connaître aux jeunes les différents programmes et opportunités qui leur sont offerts.