Afrique: Skytrax 2026 - Tunisair recule en Afrique et reste hors du Top 100 mondial

La compagnie nationale tunisienne Tunisair occupe la sixième place du classement des meilleures compagnies aériennes régionales en Afrique en 2026, selon les résultats des World Airline Awards de Skytrax. Elle perd ainsi une place par rapport à l'édition 2025, où elle figurait au cinquième rang.

Sur le plan mondial, en revanche, Tunisair ne figure pas parmi les 100 premières compagnies aériennes retenues par Skytrax cette année.

Le classement 2026 confirme par ailleurs la forte présence des compagnies africaines dans le Top 100 mondial, avec notamment Egyptair à la 46e place, Royal Air Maroc à la 58e et RwandAir à la 62e. Egyptair signe surtout l'une des progressions les plus importantes de l'année, puisqu'elle était classée 69e en 2025.

Tunisair passe de la cinquième à la sixième place en Afrique

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Dans la catégorie des meilleures compagnies régionales en Afrique, Skytrax place Tunisair au sixième rang en 2026.

La compagnie tunisienne est devancée par Royal Air Maroc, première du classement africain, suivie de RwandAir, Airlink, Nile Air et Air Côte d'Ivoire. Tunisair est suivie par Uganda Airlines, Air Zimbabwe, Air Senegal et LAM Mozambique Airlines.

Cette sixième position traduit un recul d'une place par rapport à 2025. Tunisair occupait alors le cinquième rang dans cette même catégorie.

Il convient toutefois de préciser ce que mesure cette catégorie. Skytrax définit les compagnies régionales comme des transporteurs proposant principalement des liaisons domestiques ou internationales d'environ six heures au maximum, avec des attentes en matière de produit et de service différentes de celles des compagnies long-courriers.

Le classement régional ne constitue donc pas, à lui seul, un classement général de la performance financière, opérationnelle ou commerciale des compagnies concernées.

Toujours pas de Tunisair dans le Top 100 mondial

À l'échelle mondiale, le nom de Tunisair ne figure pas dans le Top 100 Airlines 2026 publié par Skytrax. Le classement est dominé par Singapore Airlines, qui retrouve la première place, devant Qatar Airways et Cathay Pacific Airways. ANA All Nippon Airways complète le Top 5 avec Turkish Airlines.

Les cinq premières places mondiales sont donc occupées par Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways, ANA All Nippon Airways et Turkish Airlines.

Plus largement, le Top 100 confirme la présence de plusieurs grandes compagnies qui desservent le marché tunisien.

Emirates se classe sixième, Air France septième, Lufthansa 14e, Saudia 15e, Swiss 19e et Etihad Airways 22e.

Pour Tunisair, l'absence du Top 100 n'est cependant pas synonyme d'une sortie du classement mondial en 2026 : la compagnie tunisienne n'y figurait déjà pas en 2025. Il serait donc inexact de présenter cette situation comme une chute de Tunisair dans le classement mondial. Le recul mesurable entre les deux éditions concerne principalement son classement régional africain, passé de la cinquième à la sixième position.

Egyptair gagne 23 places, Royal Air Maroc et RwandAir également présentes

L'évolution la plus spectaculaire parmi les compagnies africaines présentes dans le Top 100 concerne Egyptair. La compagnie égyptienne passe de la 69e place en 2025 à la 46e en 2026, soit un gain de 23 places. Royal Air Maroc, pour sa part, progresse de la 70e à la 58e place, tandis que RwandAir passe de la 65e à la 62e.

Egyptair se distingue également dans une autre catégorie des World Airline Awards. Skytrax lui attribue en effet le titre de "World's Most Improved Airline 2026", devant Air India et Royal Jordanian Airlines. L'organisme explique que cette distinction repose sur l'évolution de la qualité et des performances d'une compagnie dans différentes catégories de son programme de récompenses. Egyptair est également classée première dans la catégorie africaine des compagnies les plus améliorées.

Cette progression explique en partie pourquoi la compagnie égyptienne apparaît comme l'un des principaux mouvements de l'édition 2026.

Une présence africaine qui reste dominée par le Maroc et le Rwanda

Le classement mondial de Skytrax met aussi en évidence la présence de plusieurs compagnies africaines dans le Top 100. Avec sa 46e place, Egyptair est la mieux classée des compagnies africaines figurant dans le Top 100, devant Royal Air Maroc, 58e, et RwandAir, 62e. Ethiopian Airlines occupe pour sa part la 36e place mondiale, tandis que South African Airways figure au 72e rang et Kenya Airways au 90e.

La comparaison avec Tunisair doit toutefois être faite avec prudence. Les résultats régionaux et le Top 100 mondial correspondent à des catégories distinctes du programme Skytrax. Une compagnie peut ainsi être particulièrement bien classée dans une catégorie régionale sans apparaître dans le Top 100 général.

Les résultats de Skytrax, un indicateur parmi d'autres

Les World Airline Awards constituent un classement international de référence dans le secteur aérien, mais leurs résultats doivent être lus comme un indicateur de l'expérience et de la perception des passagers, et non comme un audit global de la situation d'une compagnie aérienne.

Pour Tunisair, les données 2026 font ressortir trois éléments vérifiables : la compagnie conserve une place dans le classement des meilleures compagnies régionales africaines, mais passe de la cinquième à la sixième position ; elle ne figure pas dans le Top 100 mondial ; et elle n'apparaît pas parmi les compagnies distinguées par Skytrax pour leur amélioration la plus importante à l'échelle mondiale ou africaine.

À l'inverse, plusieurs concurrentes africaines améliorent leur présence dans le classement mondial, notamment Egyptair, qui gagne 23 places, Royal Air Maroc et RwandAir.

Ces résultats donnent ainsi une photographie de la position de Tunisair dans le classement Skytrax 2026, sans constituer à eux seuls une évaluation de sa situation financière, de sa flotte, de son réseau, de sa ponctualité ou de ses performances opérationnelles.