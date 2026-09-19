Tunisie: Budget et plan quinquennal - Les grandes orientations pour 2026-2030

Le projet de loi de finances et la finalisation du plan quinquennal 2026-2030 ont été au centre d'une réunion de travail tenue mardi 15 septembre au Palais de Carthage. À cette occasion, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, ainsi que le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Les échanges ont notamment porté sur l'articulation entre les choix budgétaires de la prochaine loi de finances et les orientations retenues pour les cinq prochaines années. Le Chef de l'État a ainsi insisté sur la nécessité d'inscrire les décisions budgétaires dans le cadre du plan quinquennal, avec pour objectifs affichés de renforcer la justice entre les régions, de préserver l'emploi et de répondre aux attentes des citoyens.

Dans cette perspective, Kaïs Saïed a appelé à alléger la pression fiscale, à rationaliser les procédures administratives et à simplifier les démarches liées à l'investissement, notamment au profit des sociétés communautaires et des jeunes promoteurs.

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Le plan 2026-2030 entend par ailleurs privilégier une approche ascendante, fondée sur l'architecture des conseils locaux, régionaux et de districts. Selon cette démarche, les besoins et les priorités seraient identifiés au niveau local avant d'être synthétisés et harmonisés à l'échelle nationale. Une orientation qui vise à rapprocher la planification des réalités du terrain et à faire davantage remonter les attentes exprimées par les citoyens.

Parallèlement aux orientations économiques et aux mécanismes de planification, la réunion a également été l'occasion d'aborder la question du fonctionnement des services publics et des difficultés qui ont marqué l'été dernier. Le Président de la République a notamment dénoncé la corruption ainsi que ce qu'il a présenté comme des actes d'incivilité et de sabotage susceptibles de perturber le fonctionnement de certaines infrastructures publiques.

Revenant sur les incendies à répétition et les coupures d'eau et d'électricité enregistrées au cours de l'été, Kaïs Saïed a écarté l'hypothèse de simples incidents fortuits, évoquant des agissements qu'il a qualifiés de « criminels ». Il les a attribués à des relais de l'ancien système, auxquels il prête l'intention de semer le désespoir parmi les citoyens.

Ces déclarations interviennent alors que certains incidents ont effectivement donné lieu à des investigations. À Kasserine, le parquet a notamment ordonné l'ouverture d'une enquête à la suite de tentatives de sabotage visant le réseau d'eau potable de la Sonede à El Birk, dans la délégation d'El Ayoun. Des sacs et des morceaux de tissu auraient été introduits dans les conduites et les pompes, entraînant une interruption de l'approvisionnement en eau des habitants. L'enquête a été confiée à la Garde nationale de Sbiba afin de déterminer les circonstances de ces actes et d'en identifier les éventuels auteurs.

Au cours des dernières années, d'autres affaires liées à des atteintes aux réseaux d'eau ont également donné lieu à des arrestations dans plusieurs régions du pays, notamment à Bizerte, Jendouba et Sidi Thabet, pour des faits de soustraction frauduleuse d'eau, de raccordement illégal ou de sabotage. Ces affaires témoignent de l'existence de comportements susceptibles d'affecter les réseaux publics, sans pour autant établir, à elles seules, l'existence d'une action coordonnée telle que dénoncée par le Chef de l'État.

Le prochain quinquennat devra ainsi conjuguer les ambitions affichées en matière de développement et de justice régionale avec la capacité des services publics à répondre durablement aux besoins des citoyens.