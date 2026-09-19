Congo-Brazzaville: Tournoi de l'Uniffac - Les Diables rouges U-20 se rassurent face à Renaissance

19 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Les Diables rouges des moins de 20 ans ont livré une prestation aboutie, le 19 septrembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat en laminant la Renaissance de la République démocratique du Congo sur le score sans appel de 5-0 en amical. Les joueurs de Fabrizio Eraldo Cesana ont prouvé qu'ils avaient faim.

Les buts des juniors congolais portent la griffe de Jeancy Fila. Snic Ngantsui, Jordy Mbou, auteur d'un doublé et de Gloire Nzebelé. C'est la 4e victoire en autant de matches de préparation après celle contre les U 17, l'AS Otoho et l'AS JUK.

Les Diables rouges des moins de 20 ans préparent depuis le 31 août le Tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qui aura lieu du 10 au 24 octobre qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations juniors 2027.

En attandant le tirage au sort prévu pour ce mardi, Fabrizio Eraldo Cesana travaille depuis la fin du match remporté contre AS JUK avec un groupe de trente joueurs.

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Gardiens

Emmanuel Milandou (AS Cheminots), Ephrem Dinga (Génération future), Franck Ngakeni (FC Emboli), Aaron Mongo (V Club) et Privel Nzouani (JST)

Défenseurs

Heritier Kintela (AS Otohô), Adelon Makoi (ASTA), Archange Tarantsa (Kondzo), Exaucé Balossa (Ajax de Moungali) , Emmanuel Binzonzi (JST), Yashmin Elenga Obambo ( Interclub), Hardy Mabika (Interclub), David Okabande (Union Vindoulou) , Beaurel Okiri (JST) et Nsikou Fila (Cara)

Milieux de terrain

Abiga Wumba Niati Tsimba (As Otohô), Obed Masonguissa (AS Otohô), Jordi Mbou (ASJM), Sylva Mouanda (KFA), Exaucé Boboumba (ACO), Brunel Bintsouka (AS Otohô), Emmanuel Bouesso (JST) et Gedéon Nongo (Stalova Walo/ Pologne)

Attaquants

Ayel Wumba Niati Nzouzi (AS Otohô), Rolly Bouangui (JST), Tresor Mbou (JST) , Gloire Nzebele (AFC), Jeancy Fila (Diablos Rojos/ Guinée Equatoriale), Grave Mavoungou (As Otohô) et Snic Ngatsui (JST)

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