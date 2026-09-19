Congo-Brazzaville: L'ONAC-VG - Optimiser l'accompagnement des agents

La session du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l'ONAC-VG), dont les travaux se sont ouverts le 19 septembre à Brazzaville, a inscrit à son ordre du jour des questions visant à adapter les structures et les capacités d'accueil pour que l'ONAC-VG opère sa mutation.

Le commandement à travers le Haut-Commissariat aux vétérans et aux victimes des conflits armés et les administrateurs vont examiner des sujets d'intérêt général. Il s'agit, entre autres, de l'examen et approbation du rapport d'intersession ; de l'examen et approbation du projet de plan annuel de travail 2026-2027 ; de l'examen et approbation du projet de loi ONAC-VG ; de l'examen et approbation de la NDS portant organisation de la Dironac pour la période transitoire ; de l'examen et approbation du projet de contrat de bail emphytéotique concernant le site de Moungali ; la désignation du nouveau directeur de l'ONAC-VG.

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), président du conseil d'administration de l'ONAC-VG, le général de division Guy Blanchard Okoï, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session, a assuré les participants dans la perspective nouvelle de sa prise en charge des agents de la force publique admis à faire valoir leurs droits de retraite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette évolution n'est pas une extension de nos attributions, elle est l'expression d'une vision élargie de notre mission de solidarité nationale. Elle traduit la reconnaissance due à des hommes et des femmes qui, tout au long de leur carrière, ont servi avec dévouement, la sécurité, la stabilité de notre pays et qui doivent, à leur tour, trouver auprès de notre institution l'accompagnement et la considération qu'ils méritent », a promis le président du Conseil d'administration de l'ONAC-VG.

D'après lui, les dossiers inscrits à l'ordre du jour ne sont pas de simples questions de gestion courante. Ils touchent même au devenir de l'Office. Il nous revient au cours des travaux de dessiner les contours de ce que deviendra demain l'ONAC-VG. Il sied de noter que l'ONAC-VG est née de l'ordonnance N°28 du 18 août 1970 et porte depuis plus d'un demi-siècle une mission de justice et de reconnaissance envers celles et ceux qui ont servi avec abnégation la Nation congolaise.