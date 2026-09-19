Congo-Brazzaville: Communauté urbaine de Gamboma - Alain Ndinga dévoile ses quatre priorités

Assainissement et salubrité publique ; sécurité et quiétude des citoyens ; dynamisme économique et organisation des marchés ainsi que proximité et écoute, telles sont les quatre priorités de la feuille de route du nouvel administrateur-maire de la communauté urbaine de Gamboma, Alain Ndinga.

Nommé récemment par décret présidentiel à la tête de la mairie du chef-lieu du département de la Nkeni-Alima, Alain Ndinga a dévoilé ses priorités le 16 septembre à l'occasion de son intronisation par la préfète Alphonsine Akobé Opangana. « Désormais installé officiellement dans les fonctions d'administrateur-maire de la communauté urbaine de Gamboma, non seulement je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais aussi et surtout la noblesse et l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe », a-t-il reconnu devant les autorités départementales et la population, remerciant les plus hautes autorités du pays qui ont contribué à son élévation à ce poste.

Sous le leadership de la préfète du département de la Nkéni-Alima, le nouvel administrateur-maire de Gamboma entend mettre un accent sur l'assainissement et la salubrité publique. L'objectif étant de garantir à la ville sa propreté et un environnement décent pour le bien-être de tous. Quant à la sécurité et la quiétude des citoyens, Alain Ndinga mise sur une collaboration étroite avec les forces de l'ordre et les chefs de quartiers pour « lutter sans relâche contre le banditisme urbain » afin que chaque habitant puisse circuler et entreprendre librement en toute sérénité. « Nous renforcerons également le lien social entre les générations », a-t-il promis.

Donner le meilleur de lui-même

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Troisième et quatrième priorités : le dynamisme économique et l'organisation des marchés ainsi que la proximité et l'écoute. A travers ces deux axes prioritaires, il pense que Gamboma ne vit que de son commerce. « Ensemble, nous allons travailler à dynamiser notre ville et soutenir nos commerces. La mairie sera une maison ouverte à toutes et à tous », a-t-il rassuré.

Cadre de l'administration du territoire, l'administrateur-maire de Gamboma entend mettre à contribution son expertise à la tête de la communauté urbaine. C'est ainsi qu'il s'est engagé à donner le meilleur de lui-même en accomplissant sa mission avec loyauté, dévouement et intégrité, dans le strict respect des lois et règlements de la République.

S'adressant à la population de Gamboma y compris ceux qu'il appelle « vénérables anciens, dépositaires de la sagesse millénaire », Alain Ndinga a demandé les clés de la ville. « Votre administrateur-maire, donc votre serviteur, est là devant vous. Recevez-moi. Recevez-moi les bras ouverts. Recevez-moi les coeurs ouverts, les esprits ouverts. Je suis des vôtres. Sans votre implication et votre complicité à ses côtés, votre administrateur-maire que je suis ne saurait opérer des miracles pour donner à la cité des berges de la Nkéni son lustre et son éclat », a-t-il signifié.

Comptant sur l'appui des services déconcentrés de l'Etat, il a rappelé la nécessité pour chaque acteur de contribuer, à l'échelle de la communauté urbaine, à "L'accélération de la marche vers le développement ". Un autre engagement pris : veiller à ce que la municipalité reste accessible, humaine et à l'écoute des préoccupations quotidiennes des administrés. Il s'est, par ailleurs, tout mettre en oeuvre pour écrire une nouvelle page de l'histoire de Gam-city. Alain Ndinga a, enfin, demandé à ses collaborateurs le culte du travail bien fait dans la rigueur, la discipline et la responsabilité conformément aux textes en vigueur. Pour lui, la raison d'être d'une mairie, c'est d'accomplir, avec efficacité et efficience, le service public, bref la satisfaction de l'intérêt général.

Alain Ndinga en quelques mots

Né le 4 octobre 1979 à Katsoko, dans le district d'Owando, Alain Ndinga est un administrateur des SAF, de 7e échelon. Intégré à la Fonction publique en 2002 au ministère de la Communication, il a été affecté à la Direction générale de la télévision nationale congolaise en janvier 2003. Sa licence en géographie, option Aménagement du territoire, obtenue en 2003 à l'Université Marien-Ngouabi, lui ouvre, à partir de 2008, la voie de la Direction générale des affaires électorales (DGAE) en qualité de chef de bureau de la carte électorale. Alain Ndinga occupa cette fonction jusqu'en 2016, année de sa nomination au poste de directeur départemental des Affaires électorales de la Lékoumou.

Depuis 2020, il assumait les fonctions de directeur départemental des Affaires électorales de Brazzaville. Il a aussi assuré l'intérim du directeur départemental des collectivités locales de Brazzaville entre 2024 et 2025. Président de la Commission locale électorale de l'Île Mbamou dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2026, le nouvel administrateur-maire de Gamboma est un cadre rompu de la territoriale.

« Ainsi, de 2002 à 2026, soit plus de deux décennies au service de l'administration publique, M. Alain Ndinga a progressivement construit une expérience professionnelle diversifiée marquée par la formation continue, la mobilité professionnelle et l'exercice des responsabilités croissantes, depuis les fonctions de chef de bureau jusqu'à celles de directeur départemental », peut-on lire dans sa notice biographique.