Congo-Brazzaville: Participation politique - Les jeunes appelés à ne pas céder à la manipulation

A quelques mois des élections législatives et locales, l'ONG "Avenir Nepad Congo" a organisé récemment, dans le cadre de son initiative « Café citoyen », une conférence-débat sur le thème « Radicalité éthique et participation politique de la jeunesse congolaise ». Il en est ressorti de cet échange animé par le philosophe Didier Ngalebaye que les jeunes, fortement manipulés par les hommes politiques, doivent prendre conscience pour résister à toute manipulation.

Enseignant chercheur, maître de conférence de philosophie à l'université Marien-Ngoubi, Didier Ngalebaye a, dans son exposé, souligné que les jeunes représentent 76% de la population congolaise et contribuent à 70% de la victoire électorale. Dans sa démarche critique, l'orateur soutient qu'en dépit de son poids démographique, la jeunesse congolaise est victime de la pire manipulation des politiciens.

Lors des échéances électorales, a précisé Didier Ngalebaye, ces politiciens, dans la quête des postes de responsabilité, utilisent les jeunes, en leur promettant toutes les merveilles du monde. « Les jeunes sont pris en otage par la génération d'après les indépendances, qui les a contraints à travailler et à faire certaines choses contre leurs propres intérêts, en profitant de leur naïveté, ignorance et manque de discernement. Cela constitue un réel malentendu dans le cadre du dialogue intergénérationnel, car ces politiciens travaillent avec l'objectif de maintenir leur capacité financière afin de garantir l'héritage de leurs enfants au détriment des jeunes qui les ont soutenus », a souligné Didier Ngalebaye.

La radicalité éthique, une meilleure option

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Au regard des manipulations et des maltraitances que les jeunes subissent, le philosophe estime que l'unique solution pour ces jeunes reste leur propre prise en charge. C'est pour cela que Didier Ngalebaye leur conseille la « radicalité éthique ». Le concept, selon lui, n'est nullement l'incitation à la révolte populaire ou à la violence, plutôt une prise de conscience personnelle pour ne plus accepter d'être manipulé.« J'ai utilisé le terme radicalité ici pour inciter ces jeunes à s'auto psychanalyser et comprendre la racine des problèmes afin de prendre la ferme décision de sortir de cette asservissement et de se révolter contre ces vieux qui n'ont pas les mêmes intérêts qu'eux », a indiqué le philosophe.

Ainsi, pour qu'ils soient libres et maître de leur destin, Didier Ngalebaye les a invités à démissionner massivement dans ce qu'il appelle les « Ethno-partis politiques » afin qu'ils créent leurs propres formations politiques qui leur permettront de se présenter aux prochaines élections.

Créée en 2004, Avenir Nepad Congo est une organisation non gouvernementale qui oeuvre pour la promotion des droits humains, la justice sociale, la démocratie et l'autonomisation des populations vulnérables à travers des projets communautaires. Depuis un moment, à travers son nouveau concept "Café citoyen", elle organise des conférences-débats pour édifier sur un certain nombre de problématiques. Avenir Nepad Congo a pour coordonnateur le Dr Etanislas Ngodi.