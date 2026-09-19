Congo-Brazzaville: Livres - Éric Joël Békalé présente à Paris son roman « Une vie de ministre »

En provenance de Libreville, l'écrivain gabonais Éric Joël Békalé dévoile, du 18 au 20 septembre, à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris, son ouvrage intitulé « Une vie de ministre », publié aux éditions Acoria.

Fort de 326 pages, l'ouvrage est présenté comme une oeuvre de fiction inspirée de faits réels. Il plonge le lecteur dans les coulisses de l'exercice du pouvoir, en mettant en scène les responsabilités ministérielles, les relations humaines, les sollicitations de l'entourage, les ambitions et les désillusions qui peuvent accompagner l'accès à une fonction gouvernementale.

À travers le parcours de son personnage principal, l'auteur s'intéresse notamment aux rapports entre un responsable politique et ceux qui l'entourent, ainsi qu'aux nombreuses demandes auxquelles il peut être confronté une fois nommé au gouvernement.

Ancien membre du gouvernement gabonais, Éric Joël Békalé précise toutefois que son roman ne constitue pas une autobiographie. « Ce n'est pas une autobiographie », affirme-t-il, expliquant avoir mêlé dans son récit des événements et des personnages authentiques à des situations transformées ou imaginées.

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Les coulisses de l'exercice du pouvoir

Dans plusieurs chapitres aux titres évocateurs, l'écrivain aborde les réalités liées à la gestion d'un cabinet ministériel et les rapports de force susceptibles de s'y développer.

Dans le chapitre intitulé « Si on veut construire des ponts, on fait appel à des ingénieurs en BTP, pas à des boulangers », il met l'accent sur la nécessité pour un ministre de s'entourer de collaborateurs compétents. « Il était un drame, pour un ministre qui ne connaissait pas ses dossiers, de se faire larguer par ses collaborateurs. Ces derniers étaient plus au fait et mieux outillés que lui », écrit-il.

Selon l'auteur, la composition d'un cabinet constitue également un indicateur des ambitions et des priorités du ministre. « La composition d'un cabinet est le reflet de l'ambition du ministre lui-même », observe-t-il, en distinguant les équipes constituées d'experts, de technocrates et de fonctionnaires expérimentés de celles formées principalement « d'amis et de parents, de personnes sans profil et sans parcours probant ».

Les sollicitations liées à la fonction

Dans un autre chapitre, intitulé « Faire de la politique, c'est aussi marcher dans la boue », Éric Joël Békalé revient sur les sollicitations auxquelles il affirme avoir été confronté après son entrée au gouvernement. « Devenu ministre, j'étais du coup celui qui devait résoudre leurs problèmes », raconte-t-il, évoquant une conception de la fonction politique qui ferait du titulaire d'un poste ministériel « celui qui règle tous les problèmes du village ou du quartier ».

L'auteur aborde également la question du piston et les attentes exprimées par son entourage. « Je ne connaissais pas le pistonnage. Je n'y avais jamais eu recours moi-même. Je ne pensais pas le faire. Mais ceux qui me sollicitaient étaient dans la détresse. Ils n'avaient pas d'autres solutions », confie-t-il.

À travers ces différentes situations, le roman met en lumière les tensions susceptibles d'accompagner l'exercice d'une responsabilité publique, entre exigences institutionnelles, pressions de l'entourage et réalités sociales.

Une frontière entre fiction et réalité

« Une vie de ministre » revendique une frontière volontairement poreuse entre fiction et réalité. Des faits vécus, des personnages authentiques et des situations inspirées de l'expérience de l'auteur sont associés à des éléments romancés. Le pouvoir, l'ambition, la loyauté, la famille et les désillusions politiques constituent les principaux thèmes abordés dans l'ouvrage. Plusieurs titres de chapitres illustrent cette diversité : « Au commencement était WhatsApp », « Être ou ne pas être ? Telle est la question », « Pour l'honneur de ma famille, je resterai toujours digne » ou encore « La politique peut être cruelle ».

De la diplomatie à la littérature

Diplomate de carrière, Éric Joël Békalé a notamment occupé les fonctions de ministre des Transports en 2023 sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Il exerce actuellement comme ambassadeur itinérant chargé de la diplomatie culturelle. Au cours de sa carrière diplomatique, il a notamment travaillé au sein de la Mission permanente du Gabon auprès des Nations unies à Genève et occupé des fonctions de conseiller diplomatique dans plusieurs cabinets ministériels. Sur le plan littéraire, il est président de l'Union des écrivains gabonais et vice-président de l'Association panafricaine des écrivains (PAWA).

Engagé dans l'opposition, il exerce par ailleurs les fonctions de secrétaire général d'Ensemble pour le Gabon (EPG), formation politique dirigée par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nzé. Avec «Une vie de ministre », Éric Joël Békalé propose ainsi un récit consacré aux réalités humaines qui entourent l'exercice du pouvoir, s'appuyant sur une matière inspirée de son parcours, tout en maintenant une distinction entre expérience personnelle et fiction romanesque.