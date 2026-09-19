Congo-Brazzaville: Commune de Ouénzé - Grâce Ivossot poursuivra ses engagements

L'administratrice-maire de l'arrondissement 5 Ouénzé, Grâce Steph Antonetty Ivossot, a officiellement été installée dans ses fonctions, le 18 septembre, par le préfet de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo. En présence des autorités politiques et administratives, Grâce Steph Antonetty Ivossot s'est engagée à travailler avec dévouement, conscience et responsabilité pour le bien-être de sa commune.

Reconduite à ce poste après l'avoir occupé pendant une année, l'administratrice-maire a tenu, en premier lieu, à remercier l'exécutif pour la confiance renouvelée en sa personne. Prononçant son programme d'action devant les habitants de sa commune, la première citoyenne de Ouénzé s'est engagée à créer un climat de travail porteur pour l'administration, à servir la population de son arrondissement, à renforcer l'assainissement urbain, à améliorer le cadre de vie et à lutter contre les antivaleurs. «Tout ce qui doit être fait dans la mesure de nos capacités le sera, afin de créer toutes les conditions de veiller, renforcer et assurer la sécurité de nos paisibles concitoyens », a-t-elle déclaré.

Elle promet, par ailleurs, de s'inscrire sans relâche dans la chaîne de commandement, dans le respect de la hiérarchie territoriale et d'exercer sa fonction conformément aux textes en vigueur.

Évoquant les échéances électorales de 2027, l'administratrice-maire a lancé un appel aux élus nationaux et locaux afin que la dignité et le sens de l'intérêt national soient toujours préservés. Elle a invité la population à considérer la politique comme un jeu, tout en soulignant que la paix au Congo n'a pas de prix et que l'unité nationale est un bien trop précieux pour être mis en danger.

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A cet effet, le préfet du département de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo, a convié désormais son représentant dans la circonscription de Ouénzé à veiller au respect des lois et règlements en matière de sécurité, de maintien de l'ordre et de protection de la population, de prendre les mesures nécessaires à la prévention ou à la lutte contre les calamités.

Elle est aussi appelée à dresser un rapport trimestriel au maire de la commune de Brazzaville, de prendre toutes les mesures relatives à l'entretien des voiries, des espaces et jardins publics, de suivre l'exécution des travaux municipaux, de procéder chaque année au recensement administratif et à vocation d'état civil ainsi qu'au recensement des personnes imposables, et d'établir les listes électorales et procéder à leurs révisions périodiques.