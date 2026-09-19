Sénégal: Diamniadio - Vers la restauration des écosystèmes et des cours d'eau naturels (Ministre)

Diamniadio — Le gouvernement envisage de réhabiliter les cours d'eau naturels du plan urbain de Diamniadio pour restaurer et préserver les écosystèmes, a indiqué, samedi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"Il y a des cours d'eau naturels qui traversent le site de Diamniadio. Ce sont des zones qui ont, pour l'essentiel, besoin d'être réhabilitées pour contribuer à la préservation de ces écosystèmes", a-t-il déclaré lors de la visite d'une station de relevage en cours de mise en service.

Le ministre a indiqué avoir demandé à ses services de travailler avec l'Office national des lacs et cours d'eau (OLAC) afin d'accompagner la réhabilitation des différents lacs présents dans la zone de Diamniadio.

Il a également plaidé pour une approche de l'aménagement urbain intégrant davantage les espaces verts et les infrastructures naturelles.

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"Il faut avoir un environnement qui ne soit pas seulement fait de béton et de bâti, mais qui ait aussi des espaces verts, des jardins, des parcs et des cours d'eau à l'intérieur du pôle urbain", a-t-il préconisé.

Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que des propositions ont été formulées autour de la gestion environnementale, du reverdissement et de la restauration des écosystèmes de Diamniadio.

Ces actions devront être menées en coordination avec les structures chargées de l'aménagement du pôle urbain et les différents services compétents, a-t-il insisté.

La station de relevage visitée participe au dispositif destiné à accompagner la préparation des infrastructures devant accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

La station de relevage visitée s'inscrit dans le cadre des aménagements d'infrastructures pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.