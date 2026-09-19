Sénégal: Bambaly - Lancement officiel d'un projet agro-industriel de 11,7 milliards de francs CFA porté par Sadio Mané

Sédhiou — La première pierre du projet agro-industriel SN10 Agro-alimentaire, porté par l'international sénégalais Sadio Mané à travers sa filiale SM10 Agro, a été posée samedi à Bambaly, région de Sédhiou (sud), lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

La cérémonie s'est déroulée en présence aussi du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.et de plusieurs autorités administratives, locales et coutumières, ainsi que de nombreuses populations venues assister au lancement du projet.

Selon le document de presse reçu, le parc agro-industriel sera implanté sur une superficie de 500 hectares, pour un investissement estimé à 11,7 milliards de francs CFA.

Le projet ambitionne de faire de la filière mangue un levier de développement économique et social dans le sud du Sénégal, notamment à travers la transformation et la valorisation de la production locale.

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Plus de 1000 emplois directs devraient être créés à terme, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux jeunes et aux femmes de la région, selon le même document.

Le projet prévoit notamment la construction d'un centre de traitement de mangues destinées à l'exportation et de trois unités industrielles consacrées à la production de pulpe, de mangues séchées et de beurre de mangue.

Il comprend également une vaste plantation de manguiers de la variété +Kent+, avec une capacité annuelle de traitement estimée à 8.500 tonnes.

La future plateforme industrielle va contribuer à réduire les pertes post-récolte, à renforcer la transformation locale et à développer les débouchés de la production sénégalaise sur les marchés européens, africains et moyen-orientaux.

À travers cette initiative, Sadio Mané entend également contribuer au développement économique de sa région natale, en misant sur la valorisation des ressources locales et l'autonomisation des communautés rurales.