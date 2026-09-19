Sénégal: Thiès - Un adjudant-chef déplore la persistance des dépôts de gravats

Thiès — Le dépôt de gravats est un délit persistant dans le département de Thiès, malgré la sensibilisation et les amendes infligées par la brigade d'hygiène, a déploré, ce samedi le chef de ce service, l'adjudant-chef Damien Ndione.

"Le dépôt de gravats est un délit très récurrent à Thiès. Les gens quand ils rénovent leurs maisons déposent les gravats devant chez eux et souvent quand on les convoque, ils disent qu'ils ne savaient pas que déposer des gravats chez soi est un délit", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Avant son arrivée à Thiès, a-t-il rappelé, le service avait fait une émission avec la TFM (télévision privée) sur la question pour sensibiliser les populations.

"Nous leur faisons payer des amendes, mais ils recommencent", ajoute l'adjudant-chef Damien Ndione, soulignant que "les gravats sont des déchets", même si les gens banalisent les gravats, en parlant de "kher" (cailloux, en langue wolof).

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L'auteur de ce délit d'hygiène est puni d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs CFA, selon la loi 83/71 du 5 juillet 1983 du Code de l'hygiène, a-t-il précisé.

Tout comme le dépôt d'épaves, de ferraille, ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, si l'auteur n'est pas en mesure de payer l'amende.

Après avoir constaté le délit, le service d'hygiène établit un procès-verbal de renseignement judiciaire qu'il envoie au procureur du tribunal de grande instance. Ce dernier peut décider de placer en garde à vue l'auteur du délit.

Si l'auteur du délit s'acquitte de l'amende, il retourne chez lui, mais le service lui donne une sommation pour enlever les gravats dans un délai défini.

Un agent retourne sur les lieux pour vérifier l'exécution de la sommation. Passé le délai en question, une autre amende lui est infligée s'il ne s'exécute pas.

Il raconte l'anecdote avec un ancien ministre qui ne pouvait pas comprendre (...) que le service d'hygiène lui faisait payer 200.000 pour avoir déposé des gravats devant chez lui.

"Je lui ai fait comprendre que (...) je suis chargé de la salubrité de la voie publique", a-t-il rapporté.

Contrairement aux contraventions de simple police dont les amendes varient de 9.000 à 18.000, les délits d'hygiène, tel que le dépôt de gravats ou d'épave, la vidange de fosse à l'air libre, l'écoulement de fosse, la fosse non étanche, l'encombrement de la voie publique, la fourchette des amendes va de 20.000 à 200.000, voire 2 millions FCFA.