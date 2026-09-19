Sénégal: Inondations - Cheikh Tidiane Dièye appelle à préserver les ouvrages d'assainissement

19 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a appelé, samedi, les populations à préserver les ouvrages d'assainissement, notamment les grilles d'avaloir, afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales et réduire les risques d'inondation.

"Il faut que les citoyens continuent aussi de nous aider à préserver les ouvrages installés", a-t-il déclaré au terme d'une visite de plusieurs ouvrages d'assainissement à Dakar et Diamniadio, deux sites retenus pour abriter les compétitions des JOJ Dakar 2026.

Le ministre a notamment déploré le retrait ou le déplacement de certaines grilles d'avaloir destinées à retenir les déchets solides et à empêcher leur introduction dans les réseaux d'évacuation.

"Une grille qui a été enlevée ou déplacée, c'est une porte ouverte à l'ensablement des réseaux et à leur obstruction par les déchets solides", a-t-il expliqué.

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Cheikh Tidiane Dièye a également exhorté les populations à éviter de jeter des déchets solides, notamment des sachets et des matières plastiques, dans les rues et les ouvrages d'évacuation des eaux.

Il a souligné que les eaux de ruissellement entraînent ces déchets vers les réseaux lors des premières pluies, favorisant ainsi leur obstruction et réduisant leur capacité d'évacuation.

Le ministre a assuré que les services compétents vont poursuivre les opérations de curage et de nettoiement des ouvrages d'assainissement.

Il a toutefois insisté sur la nécessité d'une implication des populations, estimant que les efforts consentis par l'Etat ne peuvent produire pleinement leurs effets sans une préservation des infrastructures par les citoyens.

Cet appel intervient à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, dans un contexte de renforcement du dispositif de prévention des inondations et de gestion des déchets autour des sites devant accueillir les compétitions.

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