Sénégal: Dakar 2026 - Les travaux d'assainissement des sites des JOJ devront être achevés au plus tard le 15 octobre prochain (Ministre)

Dakar — Les travaux de finition liés à l'assainissement et à la gestion des eaux pluviales sur les sites devant accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 devront être achevés au plus tard le 15 octobre prochain, a indiqué, samedi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre a insisté sur le fait que le 15 octobre constituait le délai de rigueur pour la finalisation de la majeure partie des chantiers.

M. Dièye intervenait lors d'une visite de plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre des préparatifs des JOJ à Dakar, et à Diamniadio.

Le ministre s'est notamment rendu aux abords du rond-point de la RTS, au complexe Iba-Mar-Diop, au canal de la Gueule-Tapée, à la piscine olympique de Point E et à Diamniadio, où il a visité une station de relevage en cours de mise en service.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interventions, réalisées notamment par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), concernent principalement la pose de canalisations, de raccordements et la fermeture de certains ouvrages.

"Pour l'essentiel, on est dans des travaux de finition", a précisé Cheikh Tidiane Dièye, réitérant que certaines opérations devraient être achevées dès la semaine prochaine et, au plus tard, à la mi-octobre.

Cette échéance intervient alors que Dakar a enregistré récemment de fortes précipitations, avec un cumul de 52 millimètres de pluie en l'espace de deux heures.

Selon le ministre, certains réseaux d'assainissement de la capitale, dont plusieurs ont plus de 60 ans, n'ont pas été dimensionnés pour évacuer rapidement d'importants volumes d'eau tombés sur une période aussi courte.

"C'est le temps court dans lequel cette pluie est tombée qui a été la difficulté", a-t-il expliqué, soulignant que" l'eau a fini par partir au bout de quatre à cinq heures sur la plupart des sites qui étaient inondés".

Il a assuré que les opérations de curage et de nettoiement des caniveaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'hivernage, annonçant qu'un nouveau programme de curage est prévu vers la mi-octobre, en fonction de l'évolution de la saison des pluies et des prévisions météorologiques.

Cheikh Tidiane Dièye a par ailleurs appelé les différentes structures intervenant dans la gestion des eaux pluviales à renforcer leur coordination, notamment pour assurer le raccordement des réseaux d'assainissement aux travaux routiers en cours.

"Il faudra rendre compte de chaque opération qu'on a posée sur le terrain", a-t-il averti.

Le ministre a toutefois précisé que les interventions réalisées dans le cadre des JOJ ne sauraient se substituer aux travaux structurels nécessaires au renforcement durable des capacités d'évacuation des eaux pluviales à Dakar.

Certaines infrastructures devront ainsi être réalisées après les JOJ, tandis que des mesures palliatives seront mises en oeuvre afin de sécuriser les différents sites pendant la compétition.

Les JOJ Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre dans plusieurs sites de Dakar, Diamniadio et Saly.