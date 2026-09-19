Sénégal: Finale tournoi UFOA/A (U17) - Les Lionceaux doivent 'avoir plus d'envie' pour battre les Baby Scorpions, selon Lamine Sané

Dakar — Les Lionceaux doivent "avoir plus d'envie" que les Baby Scorpions pour les battre, dimanche, en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) au Stade Léopold Sédar Senghor, a déclaré samedi leur sélectionneur, Lamine Sané.L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal (les Lionceaux) affronte celle de la Gambie (les Baby Scorpions), en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).

"On sait que la Gambie est une bonne équipe, avec des individualités. On s'attend à un match difficile comme toutes les équipes que nous avons rencontrées. C'est à nous de nous surpasser, avoir plus d'envie que la Gambie et trouver la faille nécessaire pour la battre", a dit le sélectionneur des Lionceaux en conférence de presse d'avant match.

Doubles détenteurs du trophée et champions d'Afrique en titre, les Lionceaux vont viser dimanche un troisième sacre d'affilée.

La finale du tournoi de l'UFOA-A sera le remake de la troisième journée de la poule A. Les Lionceaux et les Baby Scorpions s'étaient neutralisés (0-0).

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Pour Lamine Sané, "c'est un atout d'avoir rencontré la Gambie lors de la phase de poules".

L'attaquant Souleymane commissaire Faye a souligné que le Sénégal dispose d'un groupe "solidaire et travaille beaucoup sur le collectif"'.

"On marque des buts et on n'a pas encore encaissé. Nous allons continuer sur cette dynamique jusqu'à la fin", a-t-il ajouté.

Le Sénégal et la Gambie ont déjà validé leurs tickets pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Le match pour la troisième place (la petite finale) opposera le Liberia à la Guinée, avec pour enjeu crucial le dernier ticket qualificatif de la zone pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie.