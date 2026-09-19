Sénégal: Plaidoyer pour la création d'un centre régional de gériatrie à Kaolack

Kaolack — Le professeur Mamadou Coumé, coordonnateur technique du projet VIHeillir-2, a préconisé, samedi, la création d'un centre régional de gériatrie à Kaolack (centre), afin d'y assurer une prise en charge intégrée des personnes âgées.

"L'idée, c'est d'aller vers la création d'un centre de gériatrie régional ici à Kaolack pour réaliser cette prise en charge intégrée", a-t-il dit à des journalistes.

Le professeur Coumé, par ailleurs chef du service de gériatrie du Centre hospitalier national universitaire de Fann, a fait cette proposition au terme des journées de consultations médicales organisées du 17 au 19 septembre à Kaolack et à Guinguinéo, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet VIHeillir-2.

Selon lui, ces consultations ont permis d'identifier plusieurs besoins sanitaires des personnes âgées et de promouvoir une approche intégrée prenant en compte les différentes pathologies et déficiences liées au vieillissement.

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"Nous avons maintenant identifié le besoin de prise en charge des personnes âgées dans la région de Kaolack, et cet échantillon est suffisamment représentatif pour l'ensemble du pays", a-t-il estimé.

Le projet VIHeillir-2 vise à améliorer l'accès des personnes âgées vivant avec le VIH à une prise en charge des maladies chroniques, à travers une approche gériatrique et des soins intégrés.

Selon le professeur Coumé, le projet s'appuie sur l'outil ICOPE, un programme mis au point par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour favoriser les soins intégrés aux personnes âgées.

Cet outil permet notamment d'évaluer au niveau communautaire, les déficiences liées au vieillissement et d'identifier les besoins en matière de prise en charge.

"Nous avons eu l'ingéniosité, avec notre culture et nos partenaires, de tropicaliser cet outil, de le rendre plus digeste et de former les communautaires à travers plusieurs sessions", a-t-il indiqué.

Quelque 495 personnes âgées ont bénéficié des consultations médicales gratuites, a indiqué de son côté; le médecin gériatre Assane Sall, coordonnateur de l'équipe médicale chargée des consultations.

Le dispositif comprend également des consultations à domicile destinées aux personnes âgées à mobilité réduite. Au total, 34 personnes ont été consultées à leur domicile à Kaolack et à Guinguinéo au cours des deux premières journées, avec la mise à disposition de médicaments adaptés à leurs besoins.

Le docteur Sall a insisté sur l'importance du rôle des familles et des communautés dans l'accompagnement des personnes âgées.

Il a invité les proches à être attentifs aux changements observés chez les personnes âgées et à ne pas attribuer systématiquement certaines manifestations au vieillissement.

"Il faut accompagner la personne âgée pour qu'elle soit actrice de sa vieillesse et qu'elle ne subisse pas la vieillesse", a-t-il préconisé. Selon lui, une meilleure vigilance de la famille et de la communauté peut contribuer à détecter précocement certaines pathologies et à favoriser une prise en charge adaptée.