Sénégal: Saint-Louis - 368 cas de tuberculose dépistés sur un objectif annuel de 1 000 (Médecin)

Saint-Louis — La région de Saint-Louis n'a dépisté que 368 cas de tuberculose sur un objectif annuel de 1 000, a révélé ce samedi l'adjoint au directeur régional de la Santé, le Dr Habiboulaye Sall, qui alerte sur l'important "gap à combler".

M. Sall s'exprimait ainsi face à des journalistes au centre de santé, Ousmane Ngom, à l'issue d'une caravane de sensibilisation sur la tuberculose organisée dans les districts sanitaires de Saint-Louis et de Richard-Toll.

"Pour chaque région, il y a un nombre de cas attendu", a expliqué le médecin, estimant qu"'à Saint-Louis, il faut comprendre que ces cas de tuberculose doivent être considérés non pas comme des sources d'inquiétude, mais plutôt de satisfaction, car chaque patient dépisté reçoit un traitement et cesse de transmettre le virus". "Quand on les retrouve et qu'on les traite, ils ne contaminent plus personne", a-t-il ajouté.

Dr Sall a réitéré qu"' un patient tuberculeux qui a commencé son traitement et qui le suit régulièrement ne peut plus transmettre la maladie".

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C'est pourquoi, selon lui, il est important que tous les cas attendus dans la région soient retrouvés et traités précocement, avant qu'ils ne développent des complications et contaminent d'autres personnes.

Selon lui, "la tuberculose est une maladie qui peut être éliminée. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à la conjonction de toutes les forces. Il ne suffira pas simplement d'avoir des moyens financiers. Il ne suffira pas simplement d'avoir des techniciens qualifiés. Mais les ressources communautaires sont d'une extrême importance".

Le médecin a affirmé que la tuberculose est une maladie qui peut être éliminée, et c'est pourquoi nous appelons à la conjonction de toutes les forces.

La caravane de sensibilisation sur la tuberculose a sillonné les rues des districts sanitaires de Saint-Louis et de Richard-Toll.