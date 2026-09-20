Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 septembre 2026

revue de presse

Le Nigeria a nommé une commission d’enquête après la mort de 37 détenus

À Minna, capitale de l’État du Niger, les conséquences des événements de jeudi restent visibles. « Ça nous a beaucoup affectés », témoigne Livinus Igenegbai, un agent de services financiers mobiles de 31 ans. Selon lui, les commerces ont fermé et plusieurs habitants ont été blessés. Il évoque également les effets persistants des tirs de gaz lacrymogène : « Il y avait beaucoup de gaz lacrymogène partout hier. »

Trente-sept jeunes hommes ont été retrouvés morts jeudi dans une cellule surpeuplée du Corps nigérian de sécurité et de défense civile (NSCDC), après leur arrestation pour exploitation présumée illégale d’or. Des survivants affirment avoir été entassés dans une cellule mal ventilée. L’un d’eux a déclaré qu’une substance irritante avait été pulvérisée à l’intérieur avant que la porte ne soit refermée. Les détenus auraient également appelé à l’aide sans obtenir de réponse. [Source Africanews]

Sénégal : Sadio Mané pose la première pierre de son projet de parc agro-industriel dédié à la mangue

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L'international sénégalais, qui a investi près de 12 milliards de francs CFA dans la construction de ce site dédié à la transformation de la mangue en Casamance, entend ainsi aider sa région natale à se développer. Avec une capacité de traitement annoncée de 8500 tonnes de fruits par an, SM10 Agro est présenté comme une révolution industrielle pour la filière.

Retour aux sources pour le footballeur Sadio Mané. Ce samedi 19 septembre, l’international sénégalais a posé la première pierre de SM10 Agro, un futur parc agro-industriel, dans son village natal de Bambali, en Casamance. En investissant 11,7 milliards de francs CFA dans ce projet, celui-ci entend permettre à cette région riche en mangues de passer à une transformation du fruit à grande échelle et d'envisager des débouchés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. [Source RFI]

Guinée : Doumbouya justifie l’évacuation de Damaro Camara et Kassory Fofana

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a justifié, samedi 19 septembre 2026, l’évacuation sanitaire à l’étranger de l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, condamnés dans des procédures distinctes par la CRIEF.

Dans une adresse à la nation, Mamadi Doumbouya a indiqué avoir autorisé leur évacuation « à titre exceptionnel et pour des raisons exclusivement sanitaires », après avoir été informé et documenté de leur état de santé, selon son message publié samedi.

« Cette décision n’est ni une amnistie, ni une grâce, ni un arrangement. Elle est un acte d’humanité », a déclaré le chef de l’État guinéen. [Source Apanews]

Centrafrique : Un deuxième incendie frappe le centre névralgique des élections à Bangui

À Bangui, un incendie a ravagé une partie du centre de traitement des données de l’Autorité nationale des élections (ANE) dans la nuit du 18 au 19 septembre. Archives, ordinateurs, imprimantes et scanners ont été détruits. L’institution assure toutefois que le fichier électoral a pu être sauvé et que le scrutin électoral du 25 octobre pourront se tenir comme prévu.

Les flammes ont laissé derrière elles un bâtiment noirci, une toiture largement détruite et des bureaux profondément endommagés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le centre de traitement des données de l’ANE, à Bangui, a été frappé par un incendie alors que les employés avaient déjà quitté les lieux. Les secours, appuyés par des équipes de la Protection civile et de la MINUSCA, sont parvenus à maîtriser le feu autour de minuit. [Source Afrik.com]

Ebola en RDC: Lancement de l’essai clinique du vaccin Ervebo en Ituri

Le vaccin administré est l’Ervebo. Son efficacité est prouvée sur la souche Zaïre du virus à maladie Ebola, la plus fréquemment rencontrée par le passé. L’essai clinique, ciblant 20.000 personnes et programmé sur neuf à douze mois, doit désormais déterminer s’il peut également protéger contre la souche Bundibugyo, à l’origine de l’épidémie en cours et contre laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement, ni vaccin spécifique.

La RDC est en proie à la 17e épidémie de maladie Ebola de son histoire, devenue en quelques mois la plus meurtrière jamais connue dans le vaste pays d’Afrique centrale.

Partie de la province de l’Ituri et déclarée officiellement mi-mai, l’épidémie a déjà causé 3.639 décès et contaminé 7.541 personnes, soit un taux de létalité de 48,3%, selon le dernier bilan de l’Institut national de santé public congolais (INSP) publié samedi. Quelque 1.823 personnes ont été déclarées guéries. Le virus est présent dans sept provinces. [Source Le 360 Afrique]

En Ethiopie, le gouvernement restreint le minage de bitcoins pour préserver les eaux du Nil

Les entreprises de création de la cryptomonnaie, chinoises pour l’essentiel, sont massivement installées dans le pays, profitant de son fort potentiel hydroélectrique. Mais la sécheresse provoquée par le phénomène océanographique El Niño diminue les capacités des barrages.

La sécheresse se fait déjà ressentir en Ethiopie, où le phénomène océanographique El Niño commence à produire ses effets, et ce sont les mineurs de bitcoins qui en paient le prix. En prévision du manque d’électricité à venir, la nation d’Afrique de l’Est rationne l’électricité, en ciblant particulièrement les entreprises actives dans la création de cryptomonnaies.

Les faibles précipitations lors de la saison des pluies, qui va de juin à septembre, ont abaissé les niveaux des réservoirs d’eau. Or l’hydroélectricité représente plus de 90 % de la production nationale. [Source Le Monde Afrique]

Maroc : 150 millions $ pour un barrage destiné à réduire les crues et sécuriser l’eau

Le Fonds OPEP pour le développement international a approuvé le 16 septembre un financement de 150 millions de dollars pour aider à construire un nouveau barrage au Maroc. L’ouvrage doit renforcer la sécurité hydrique et la résilience climatique, réduire les risques de crues et soutenir l’agriculture durable.

Le financement marocain est l’opération individuelle la plus importante parmi les projets détaillés dans un nouveau paquet de 645 millions de dollars approuvé par l’institution pour 14 pays partenaires. Sur cette enveloppe, 435 millions de dollars sont destinés à des opérations du secteur public et 210 millions au secteur privé.

Le Fonds OPEP présente le barrage comme un investissement dans les infrastructures d’eau face aux pressions climatiques. L’institution finance des projets de développement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment dans l’eau, l’énergie, les transports et l’agriculture. [Source Beninwebtv]

Gabon : Un budget de 6 223 milliards de FCFA en 2027, en hausse de 13,2 %

Le Gabon prévoit un budget de 6 223,1 milliards de FCFA en 2027, en hausse de 13,2 % par rapport aux 5 495,2 milliards inscrits dans la loi de finances rectificative de 2026. Adopté le 18 septembre en Conseil des ministres à Port-Gentil, le projet repose sur une croissance économique attendue à 4,5 %. Sa structure révèle toutefois un recours accru aux ressources de trésorerie et de financement, tandis que les investissements diminuent et que les charges financières de la dette augmentent fortement.

Réuni le 18 septembre à Port-Gentil, le Conseil des ministres gabonais a arrêté le projet de loi de finances 2027 à 6 223,1 milliards de FCFA, en recettes et en dépenses. Le texte, qui doit encore être examiné par le Parlement, prévoit ainsi 727,9 milliards de FCFA supplémentaires par rapport au collectif budgétaire de 2026, soit une progression annuelle de 13,2 %.

Cette augmentation de l’enveloppe globale repose cependant assez peu sur celle des recettes de l’État. Celles-ci sont évaluées à 3 291,7 milliards de FCFA en 2027, contre 3 243,4 milliards en 2026. [Source LSI Africa]

Tanzanie : 10 lions meurent après une "ingestion de poison" dans une réserve naturelle

"L'Autorité de l'aire de conservation du Ngorongoro (NCAA) a le regret d'informer le public que dix (10) lions ont été retrouvés morts le 18 septembre 2026 dans la zone de Ndutu", affirme le communiqué de l'entité.

Les premières constatations indiquent que les lions sont morts après "ingestion de poison", et une expertise est en cours "afin de déterminer la cause de l'incident et d'identifier les responsables", a précisé la NCAA.

Ngorongoro est depuis longtemps une source de tensions entre les autorités et la communauté locale nomade, avec des affrontements parfois mortels depuis que le gouvernement a lancé un programme d'expulsion en 2022. [Source TRT Afrika]

Mali: Les jihadistes remettent la pression aux Fama et leurs alliés de l'Africa Corps

Le double coup porté en 24 heures par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, lié à al-Qaïda) - un poste attaqué aux portes de Bamako dans la nuit du 18 au 19 septembre 2026 et une base de drones frappée par des drones kamikazes à Sévaré - confirme une bascule. Les jihadistes remettent une pression directe et stratégique sur les Fama et leurs alliés russes de l'Africa Corps.

Cette pression est méthodique. En visant Sévaré, verrou du centre, et la périphérie de la capitale, le Jnim étouffe les axes logistiques, neutralise l'avantage des drones de l'armée et brise le mythe d'une capitale sanctuarisée. Les Fama et l'Africa Corps, dispositif lourd et concentré, sont contraints à une guerre d'usure qu'ils peinent à tenir. [Source Fratmat]