Angola: L'IONA réalise pour la première fois un traitement laser et cryothérapie sur un enfant

Luanda — L'Institut National d'Ophtalmologie d'Angola (IONA) a réalisé, pour la première fois dans le pays, des procédures de thermothérapie transpupillaire, utilisant à la fois le laser et la cryothérapie, pour traiter une lésion cancéreuse rare de l'oeil, prenant naissance dans la rétine, chez un enfant de trois ans.

Dans un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, l'institut souligne que l'intervention, réalisée mercredi 16, constitue une nouvelle ressource thérapeutique dans le traitement des tumeurs oculaires pédiatriques, notamment dans certains cas de rétinoblastome (cancer oculaire rare qui se développe dans la rétine).

Le patient avait été diagnostiqué auparavant avec un rétinoblastome bilatéral, une tumeur intraoculaire très maligne, et avait déjà subi une chimiothérapie systémique et une énucléation de l'oeil droit dans le cadre du traitement initial de la maladie.

Lors d'une consultation de suivi, l'équipe médicale a identifié une petite lésion tumorale dans l'oeil controlatéral, située en périphérie de la rétine.

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Compte tenu de la situation, un traitement local par thermothérapie transpupillaire et cryothérapie a été indiqué, dans le but de contrôler la lésion et, lorsque cela était cliniquement possible, de préserver le globe oculaire.

La réalisation de ces procédures constitue une nouvelle option thérapeutique disponible en Angola pour certains cas de rétinoblastome, notamment pour les tumeurs de petite taille et périphériques, contribuant à une prise en charge plus ciblée et à la préservation de l'oeil atteint.

Après le traitement, l'enfant a été orienté vers un suivi spécialisé à l'hôpital Heróis de Kifangondo et bénéficiera d'un suivi régulier par les services d'ophtalmologie (spécialité rétine) et d'oncologie pédiatrique.

L'introduction de cette technologie à l'IONA a été rendue possible grâce au soutien de l'Association mondiale contre le cancer (AMCC), basée en France, qui a fait don des deux appareils utilisés lors des procédures à l'Institut, renforçant ainsi les capacités techniques nationales pour le diagnostic et le traitement des cas très complexes.

Le renforcement des capacités de prise en charge du rétinoblastome s'inscrit dans une stratégie plus large, soutenue par le ministère de la Santé, visant à mettre en oeuvre des mesures de dépistage précoce, de diagnostic et de traitement différencié de cette maladie.

Parmi les initiatives en cours d'élaboration figure l'introduction de la chimiothérapie intra-artérielle, une approche permettant d'administrer le médicament directement dans la circulation artérielle irriguant l'oeil.

Lorsqu'elle est indiquée, cette technique peut réduire l'exposition systémique et, par conséquent, certains effets indésirables associés à la chimiothérapie conventionnelle.

Investir dans le diagnostic précoce, les technologies différenciées et la formation spécialisée vise à renforcer la capacité de l'Angola à répondre rapidement au rétinoblastome, une maladie pour laquelle le diagnostic et la mise en route précoce du traitement sont essentiels pour préserver la vie et, si possible, la vision de l'enfant.