Angola: MMA - Le pays remporte 10 médailles à la Coupe du Monde Jeunes

Luanda — L'équipe nationale a remporté vendredi, à Luanda, 10 médailles, lors des qualifications pour le Championnat du Monde Jeunes de MMA (Arts Martiaux Mixtes), appelé « Angola Dipanda Open World Cup », qui se déroule au pavillon Kilamba.

Cet événement est qualificatif pour le Championnat du Monde, qui aura lieu en 2027 en Géorgie.

L'équipe angolaise a remporté cinq médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze, surpassant ainsi sa performance de l'édition précédente.

Parmi les médaillés figure Cláudio Fontoura, dans la catégorie des 61 kg, qui a décroché sa première médaille d'or mondiale après avoir obtenu le bronze en 2024.

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Lors des qualifications, l'Angolais a battu l'Uruguayen Emiliano Aldama à l'unanimité des juges, ce dernier remportant la médaille de bronze.

En finale, Cláudio Fontoura a dominé son compatriote Etiandro Pedro par décision partagée, s'adjugeant l'or, tandis que son adversaire remportait l'argent.

Dans la catégorie des 74 kg, Dinis Bravo a également remporté l'or, devançant son compatriote Alexandre Inácio, qui a décroché l'argent.

Tout au long de la journée de vendredi, la compétition s'est poursuivie avec les qualifications des catégories seniors.

L'Angola participe à cet événement avec une équipe composée de 36 athlètes seniors et de 20 athlètes juniors.

Considéré comme le plus grand championnat international de MMA organisé pour la première fois sur le continent africain, l'« Angola Dipanda Open World Cup » réunit 258 athlètes originaires d'Angola, d'Algérie, du Brésil, de République démocratique du Congo, du Ghana, d'Irak, d'Inde, du Kenya, de Mongolie, du Pakistan, du Pérou, du Portugal, d'Afrique du Sud, de Syrie, de Tunisie, d'Uruguay, de Zambie, du Zimbabwe, du Liban, de Slovaquie et du Maroc.

La compétition compte également 21 juges, dont 14 Angolais.