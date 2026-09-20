Afrique Australe: L'Angola renforce le débat sur l'entretien du réseau routier en Afrique

Luanda — La deuxième réunion du Groupe de travail sur l'Afrique australe se tiendra à Luanda du 21 au 24 de ce mois, une occasion pour l'Angola de renforcer la coopération régionale et de contribuer au débat sur les modèles durables de financement et d'entretien des réseaux routiers du continent.

Selon le ministère des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat (MINOPUH), la tenue de cet événement à Luanda réaffirme également l'engagement du Gouvernement angolais à renforcer la coopération africaine et à promouvoir des solutions durables pour une meilleure connectivité et mobilité en Afrique australe.

Dans son communiqué de presse, le secteur indique que cette réunion s'inscrit dans le cadre des actions d'échange et de coopération internationales du Fonds pour les routes et les travaux d'urgence (FROE), en sa qualité de membre de l'Association africaine des fonds d'entretien routier (ARMFA), une organisation continentale qui regroupe les fonds routiers de divers pays africains.

Il précise que la tenue de cet événement en Angola, organisé par le gouvernement angolais par l'intermédiaire du FROE, fait suite à la dernière réunion de l'ARMFA.

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Organisée à tour de rôle dans les pays membres, la réunion de l'ASAFG constitue une plateforme de dialogue et de consultation visant à renforcer la coopération régionale.

L'Association africaine des fonds d'entretien routier a pour objectif de promouvoir l'échange d'expériences, de connaissances et d'informations sur les meilleures pratiques en matière de financement de la conservation et de l'entretien des infrastructures routières en Afrique.

Elle vise également à encourager la mise en place de partenariats public-privé pour le financement de la construction, de la réhabilitation, de la conservation et de l'entretien des routes.

Afin d'assurer une meilleure coordination de ses activités, l'ARMFA est organisée en groupes de travail régionaux, l'Afrique australe étant représentée par l'ASAFG, qui regroupe l'Angola, les Comores, l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, Madagascar, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.