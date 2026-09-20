Angola/Egypte: Foot - Les Palancas Negras alignent deux nouveaux joueurs face à l'Égypte

19 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/SB

Luanda — Le gardien Ekumbi et le défenseur Marsoni ont été convoqués en équipe nationale de football, pour le match contre l'Égypte, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Ekumbi, qui évolue à Cadix en Espagne, fera ses débuts en sélection, tout comme Marsoni, qui joue pour le FCV Dender EH en Belgique.

L'équipe se rend samedi soir au Maroc pour préparer la rencontre.

Les Palancas Negras affronteront l'Égypte le 25 septembre et le Malawi le 6 octobre au stade 11 de Novembro.

Les deux joueurs figurent sur la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national, Alliou Cissé.

Gardiens de but : Hugo, Neblú, Ekumbi et Rui.

Défenseurs : David Carmo, Kinito, Marsoni, Pedro Bondo, Jonathan Buatu, Nurio Fortuna, Eddie Afonso, Sandro Cruz, Kialonda Gaspar et Alexandre.

Milieux : Mário Balbúrdia, Show, Keliano et Beni Mukendi.

Attaquants : Depú, Milson, Zini Salvador, Chico Banza, Gibelé, Fernandinho, Mabululu, Miro et Zito Luvumbu, Randy Nteka.

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