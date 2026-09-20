Angola: Des hommes d'affaires égyptiens et turcs intéressés par l'investissement au pays

Le Caire — Des hommes d'affaires du secteur des énergies renouvelables ont manifesté cette semaine, au Caire, en Égypte, leur intérêt pour investir en Angola, lors de la Conférence arabo-africaine sur l'investissement dans l'eau et l'énergie (Aqult Expo 2025), qui s'est tenue du 14 au 16 de ce mois dans la capitale égyptienne.

Cette intention a été exprimée après la découverte, par la délégation angolaise présente à l'événement, de projets potentiels et structurants en Angola, notamment dans les domaines du transport et de la logistique régionaux, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'eau.

Selon Elsa Bravo da Rosa, conseillère à l'ambassade d'Angola en Égypte, la participation du pays a permis d'aborder les questions d'investissement et de présenter plusieurs projets structurants au marché égyptien, en présence de représentants d'autres nationalités.

Selon la diplomate, cette activité a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système d'affaires égyptien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présentation de projets liés notamment à la distribution d'eau et à la production d'énergie propre a également suscité un vif intérêt pour la recherche de partenaires en Angola.

Parmi les investisseurs, on note la présence de grandes entreprises égyptiennes, dont beaucoup sont déjà implantées dans d'autres pays africains.

Des entreprises chinoises, namibiennes et turques ont également foulé l'espace angolais, manifestant leur intérêt particulier pour le secteur minier.

Elsa Bravo da Rosa a également indiqué que la République de Namibie entendait unir ses efforts à ceux de l'Angola pour lutter contre la sécheresse, après avoir été en contact avec des infrastructures telles que le canal de Cafu et les barrages de Ndúe et de Calucuve, dans la province de Cunene.

Dans le secteur de la logistique, le Corridor de Lobito a été le point fort de la délégation angolaise et a également suscité l'intérêt des entrepreneurs.

Hélio dos Santos, fonctionnaire de la Direction de la coopération internationale du ministère des Relations Extérieures, faisait également partie de la délégation angolaise.

Cet événement a été organisé par la Fédération internationale des entrepreneurs et investisseurs arabes d'outre-mer, dans le cadre du Salon international de l'eau et de l'énergie du Moyen-Orient et de l'Afrique 2026.

La Fédération internationale des entrepreneurs et investisseurs arabes d'outre-mer est une organisation économique indépendante, fondée en 2015, qui opère comme un réseau mondial et vise à connecter le marché arabe aux opportunités d'affaires et d'investissement internationales.