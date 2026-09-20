Afrique: Basketball - L'Angola candidate pour accueillir la 5e fenêtre

18 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — La Fédération angolaise de basketball (FAB) a officiellement déposé auprès de la FIBA la candidature de Luanda pour accueillir la 5e et dernière fenêtre du Groupe F des qualifications africaines pour le Championnat du monde FIBA 2027, a annoncé l'instance dirigeante du basketball dans le pays sur son site officiel.

Cette fenêtre se déroulera du 25 au 28 février 2027 et réunira les six équipes du Groupe F : l'Angola, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Égypte et la République démocratique du Congo.

À ce stade, Luanda est candidate pour accueillir les matchs, dans l'attente de la décision de la FIBA concernant le lieu de cette dernière fenêtre. La FIBA indique que le nom de la ville hôte sera annoncé ultérieurement.

La cinquième fenêtre de qualification sera décisive dans la course à la Coupe du Monde 2027 au Qatar, concluant la phase de qualification africaine et désignant cinq représentants du continent.

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