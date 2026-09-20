Soudan: Le wali de l'État d'Al-Gazeira appelle à documenter les violations et à dénoncer les exactions des milices

Le wali de l'État d'Al-Gazeira, Taher Ibrahim al-Khair, a appelé le Mécanisme national des droits de l'homme du ministère de la Justice à documenter les violations et à porter leur ampleur à l'attention de la communauté internationale, notamment les exactions attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) dans l'État.

Lors d'une rencontre avec une délégation du mécanisme, conduite par Yasser Sayed Ahmed, il a souligné l'ampleur des violations commises contre les civils, notamment les pillages, déplacements forcés, violences sexuelles, exécutions et mariages forcés. Il a également proposé la création d'un atelier spécialisé sur les droits de l'homme dans l'État afin de structurer le travail de documentation.

Le président du mécanisme a indiqué que la visite s'inscrivait dans le cadre de la préparation du quatrième rapport national au titre de l'Examen périodique universel, annonçant la mise en place envisagée de mécanismes régionaux dans les différents États pour assurer un suivi professionnel des violations et faire entendre la position nationale auprès des institutions internationales.