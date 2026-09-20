Soudan: Le wali de l'État d'Al-Gazeira appelle à documenter les violations et à dénoncer les exactions des milices

19 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Al-Gazeira, Taher Ibrahim al-Khair, a appelé le Mécanisme national des droits de l'homme du ministère de la Justice à documenter les violations et à porter leur ampleur à l'attention de la communauté internationale, notamment les exactions attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) dans l'État.

Lors d'une rencontre avec une délégation du mécanisme, conduite par Yasser Sayed Ahmed, il a souligné l'ampleur des violations commises contre les civils, notamment les pillages, déplacements forcés, violences sexuelles, exécutions et mariages forcés. Il a également proposé la création d'un atelier spécialisé sur les droits de l'homme dans l'État afin de structurer le travail de documentation.

Le président du mécanisme a indiqué que la visite s'inscrivait dans le cadre de la préparation du quatrième rapport national au titre de l'Examen périodique universel, annonçant la mise en place envisagée de mécanismes régionaux dans les différents États pour assurer un suivi professionnel des violations et faire entendre la position nationale auprès des institutions internationales.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.