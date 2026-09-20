Ile Maurice: Le gouvernement veut faire de la propreté une responsabilité quotidienne

À l'occasion de la World Cleanup Day, célébrée le dimanche 20 septembre 2026, une campagne de nettoyage et de plantation a mobilisé la région de Pamplemousses-Triolet. L'initiative traduit la volonté du gouvernement de lutter contre les dépôts sauvages et d'ancrer la protection de l'environnement dans le quotidien des Mauriciens.

C'est dans ce cadre que le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a lancé l'opération Zero depo pou enn natir san ordir. «Je veux que le cleanup ne soit pas pour un seul jour», a-t-il déclaré. L'opération vise en priorité les dépotoirs illégaux recensés dans plusieurs zones, notamment les champs de canne et les rivières, l'objectif étant «de mettre un terme au déversement de déchets dans la nature».

Rajesh Bhagwan souhaite que cette dynamique dépasse le cadre de Pamplemousses-Triolet et s'étende à l'ensemble du pays. Il appelle les citoyens à jouer un rôle actif en signalant aux autorités tout cas de dépôt sauvage - qu'il s'agisse d'un camion déchargeant des déchets dans un champ de canne ou dans tout autre lieu non autorisé. Les réseaux sociaux, estime-t-il, peuvent aussi servir à alerter les autorités et sensibiliser davantage la population. Son message est sans ambiguïté : la World Cleanup Day ne doit pas rester un geste ponctuel, mais devenir un effort mené au quotidien.

Responsabilité citoyenne collective

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Également présent lors de cette initiative, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a rappelé que la World Cleanup Day est célébré dans quelque 190 pays à travers le monde. Il a exhorté les Mauriciens à adopter un comportement responsable pour préserver la propreté de leur environnement, estimant que les campagnes de nettoyage et de plantation menées par les autorités doivent impérativement s'accompagner d'une prise de conscience citoyenne.

Ranjiv Woochit invite ainsi la population à dénoncer les dépôts illégaux plutôt qu'à rester passive face à de telles pratiques. Pour lui, la préservation des écosystèmes ne saurait se limiter à une journée symbolique : elle doit s'inscrire dans une responsabilité quotidienne et collective. Il a par ailleurs rappelé que les citoyens souhaitant faire enlever des déchets peuvent s'adresser directement à leur District Council pour en demander le ramassage, plutôt que de les abandonner dans la nature.