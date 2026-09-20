Ile Maurice: Des signes à ne jamais ignorer

Les maladies cardiovasculaires restent mondialement connues comme un problème de santé publique. Ce phénomène et les complications engendrées constituent la première cause de décès dans le monde. Maurice a enregistré 4 189 décès dus aux maladies cardiovasculaires en 2024. Le Dr Dharmesh Ramlugun, chirurgien cardiaque adulte et pédiatrique exerçant au CHU de Strasbourg, nous éclaire sur les signes qui doivent alerter.

Douleur thoracique

Quand il s'agit de maladie coronarienne, la douleur se produit souvent en plein thorax, sous forme de serrement ou d'une sensation d'étau. Cette douleur peut monter en intensité ou survenir brutalement. Elle ne s'atténue pas avec un changement de position du corps. Elle ne se calme pas avec des antidouleurs simples. Parfois, elle peut même provoquer une sensation de mort imminente. Cette douleur peut s'étendre au bras (plus fréquemment le gauche), à la mâchoire ou au dos. Plus rarement, elle reste localisée au thorax. Elle peut s'accompagner d'un état de malaise, de sueurs ou d'une perte de connaissance.

Essoufflement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il faut prendre le contexte en considération. Les signes alarmants seront plutôt un essoufflement (dyspnée) inhabituel apparaissant lors d'efforts quotidiens qui, jusque-là, ne posaient aucun problème. «Cette dyspnée peut aussi être brutale et être source de consultation urgente, car les patients témoignent d'un "manque d'air" et n'arrivent pas à trouver de soulagement,» explique le Dr Dharmesh Ramlugun.

Asthénie

Il s'agit du terme médical désignant la fatigue. Mais il s'agit ici d'une fatigue pathologique, anormale. Cette fatigue est souvent qualifiée d'inhabituelle et persiste malgré les périodes de repose ou les tentatives de se revitaliser. Souvent révélatrice de maladies chroniques, elle doit être correctement évaluée afin de comprendre son implication cardiaque.

Prise de poids inhabituel

Il ne s'agit pas forcément de surpoids ou d'obésité, contrairement aux croyances classiques. En gros, l'une des conséquences facilement décelables est une prise de poids alors que l'on ne change ni ses habitudes alimentaires ni son niveau d'activité physique. Cela témoigne généralement d'une rétention hydrosodée (attention, il ne s'agit pas uniquement d'eau, mais d'eau et de sel).

OEdème

L'oedème est la manifestation la plus visible de la rétention hydrosodée. Il se traduit généralement par un gonflement symétrique des membres inférieurs, notamment des jambes et des chevilles. Ce qui doit surtout alerter est sa rapidité d'apparition ainsi que son caractère persistant.

Palpitations

Attention à ne pas confondre une simple accélération du rythme cardiaque lors d'un effort physique avec des palpitations. Les palpitations correspondent à une sensation anormale durant laquelle la personne perçoit ses propres battements cardiaques, alors qu'elle ne devrait normalement pas en avoir conscience. On décrit souvent cette impression en disant que le coeur «bat la chamade.»

Les causes peuvent être nombreuses et variées, et ne sont pas nécessairement d'origine cardiaque. «En revanche, certains signes doivent inciter à consulter : des épisodes qui se répètent fréquemment, qui persistent dans le temps ou qui sont mal tolérés, notamment lorsqu'ils s'accompagnent de malaises, de chutes de tension ou de signes neurologiques,» explique le spécialiste.

Le mot du spécialiste

«Aujourd'hui, nous disposons d'un large éventail d'examens pour compléter un bilan cardiovasculaire. Toutefois, leur prescription doit avant tout s'appuyer sur un examen clinique rigoureux du patient. Chaque investigation doit avoir une réelle pertinence plutôt que de multiplier les tests de manière systématique. Par ailleurs, demander un examen implique également de savoir en interpréter correctement les résultats et de les communiquer avec clarté. La médecine exige à la fois compétence et humilité : lorsqu'une situation dépasse notre champ d'expertise, il est essentiel de reconnaître ses limites et de solliciter l'avis de confrères spécialisés ou surspécialisés afin de garantir la meilleure prise en charge possible du patient», explique le Dr Dharmesh Ramlugun.

Pour les enfants

Les enfants atteints de malformations cardiaques nécessitent une attention particulière, car ils ne sont pas toujours en mesure d'exprimer leurs symptômes comme le feraient les adultes. Certains signes doivent ainsi attirer l'attention des parents : des lèvres ou une peau bleuâtres, une fatigue persistante, une pâleur inhabituelle, une absence ou un retard de prise de poids, des difficultés respiratoires, ainsi que des sueurs excessives pendant l'allaitement. Ces manifestations peuvent varier selon le type de malformation cardiaque, mais aussi selon son degré de sévérité chez un même patient. Les situations rencontrées sont donc très diverses.

«Il est important de ne pas banaliser ces symptômes. Lorsqu'ils sont présents, une consultation pédiatrique s'impose, avec si nécessaire une orientation vers un cardiologue pédiatrique. Une prise en charge par de véritables spécialistes de ce domaine permet d'éviter les errances diagnostiques et leurs conséquences potentiellement néfastes,» souligne le Dr Dharmesh Ramlugun.

Pour les femmes

Les maladies cardiovasculaires sont souvent perçues, à tort, comme un problème touchant principalement les hommes. Pourtant, elles représentent une menace majeure pour la santé des femmes et demeurent l'une des principales causes de mortalité féminine à travers le monde.

Quelques chiffres à retenir :

✚ Une femme a six fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein.

✚ La dissection coronaire spontanée (SCAD), une cause rare mais grave d'infarctus, concerne les femmes dans 90 % des cas.

✚ Le nombre de femmes jeunes non ménopausées victimes d'une crise cardiaque a augmenté de 25 % en dix ans.

✚ Les femmes qui fument présentent un risque cardiovasculaire accru de 25 %, tandis que ce risque augmente de 50 % chez les femmes diabétiques.