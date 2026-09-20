Ile Maurice: Karen Foo Kune-Bacha mise sur un changement durable des comportements

19 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur

La junior minister à l'Environnement, Karen Foo Kune-Bacha, a participé au lancement officiel d'une campagne de nettoyage et d'embellissement au débarcadère de Flic-en-Flac, dans le cadre de l'Opération Zéro Dépôt. Lancée jeudi, l'initiative, dit-elle, ne se limite pas qu'au nettoyage des rues et des espaces publics : elle vise avant tout à provoquer un changement durable des comportements face aux déchets.

«Le vrai changement commence par le comportement des gens», dit-elle, rappelant que la propreté est une responsabilité collective qui touche aussi bien à la santé publique qu'à la qualité de vie et au respect de l'environnement. Pour Karen Foo Kune-Bacha, les politiques publiques et le renforcement de la collecte des déchets ne suffiront pas si les citoyens continuent de jeter leurs détritus dans les rues, sur les plages, dans les rivières ou sur les terrains vagues.

Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver Flic-en-Flac, l'une des régions côtières les plus prisées tant par les Mauriciens que les touristes, estimant que la protection de sa beauté naturelle contribue à sauvegarder le patrimoine du pays et son image. La junior minister a enfin appelé à une mobilisation conjointe des autorités locales, des habitants, des forces vives, des hôtels et des entreprises, afin de faire de la propreté une habitude et une responsabilité partagée par tous.

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