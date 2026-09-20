Ile Maurice: Deuxième édition du Food and Fun Festival à la Chinese Culture House

Faire d'une pierre deux coups, c'est le but de la Fédération des sociétés chinoises avec sa deuxième édition de Food and Fun Festival prévue pour le dimanche 4 octobre à la Chinese Culture House à Baie-du-Tombeau. L'objectif de la fédération est de mettre de la vie dans cette région périphérique de Port-Louis où les loisirs sont rares, pour ne pas dire quasi inexistants, et de lever des fonds pour rénover la Chinese Culture House, construite il y a une dizaine d'années. On fait le point avec Yves Chan Kam Lon, le secrétaire de la fédération et Pierre Kong, le trésorier, en l'absence du président Mario Hung, qui n'est pas au pays actuellement.

La Fédération des sociétés chinoises s'est constituée officiellement en 1991 mais les pourparlers à cet effet entre la quinzaine de sociétés chinoises qui la composent étaient antérieurs. La superficie de ce terrain, situé en plein coeur du Morcellement Swan à Baie-du-Tombeau, est de 8 625 mètres carrés. Si le terrain est un don de l'État à la fédération, celle-ci a fait construire le bâtiment avec la cotisation de ses membres et de volontaires, il y a dix ans. Et, la fédération ne reçoit aucune subvention gouvernementale.

Au fil des ans, cette Chinese Culture House est devenue un point névralgique de rencontres dans le village. L'université du troisième âge (U3AM) la fréquente et fait ses activités en matinée à titre gracieux et dans l'après-midi, des particuliers viennent y jouer au badminton contre versement d'une modique somme. Des cours de tai chi, de line et ballroom dancing y ont aussi lieu contre un paiement raisonnable. Argent qui permet aux dirigeants de la fédération de payer les factures d'eau et d'électricité. C'est aussi en ce lieu que le conseil de district organise son dîner annuel de Noël pour les personnes du troisième âge.

Fuites

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Depuis sa construction, le bâtiment n'a pas été rénové et comme sa toiture n'avait fait l'objet d'aucun travail d'imperméabilisation, elle fuit en plusieurs endroits. C'est dans l'optique de permettre à ses utilisateurs d'y poursuivre leurs activités que la fédération a organisé, l'an dernier, son premier Food and Fun Festival dont le succès d'affluence a dépassé les espérances. «Nous attendions 700 à 800 personnes mais 1 500 personnes venant principalement de Terre-Rouge, de Port-Louis et de Baie-du-Tombeau, se sont présentées à notre premier Food and Fun Festival, si bien que vers midi, il n'y avait plus de food et les gens l'ont déploré», raconte Yves Chan Kam Lon. Des Rs 350 000 recueillis au final, les dirigeants ont pu faire imperméabiliser 20 % de la toiture et refaire la piste de danse de la Culture House.

Cette année, les organisateurs, qui pourront une fois de plus compter sur l'apport d'une centaine de bénévoles, font les choses en grand pour ne pas être pris de court par l'affluence comme l'an dernier. Cette deuxième édition du dimanche 4 octobre débutera à 10 heures par la fameuse danse du Lion. S'ensuivra la cérémonie d'ouverture à 10 h 30. Le public qui ne paiera que Rs 25 pour son billet d'entrée pourra visiter les différentes échoppes à l'extérieur du bâtiment et qui comprennent du textile, des produits variés fabriqués par les membres de l'U3AM, des légumes, des orchidées et autres plantes bio du Zardin La Laura appartenant à Chan Hong Long, des accessoires de maison, «le tout à des prix abordables», précise le secrétaire de la fédération.

Côté restauration, le Food Court comprendra, comme l'an dernier, un Café Bar proposant des boissons chaudes et froides, de même que de la viennoiserie, de la pâtisserie et des pains fourrés, préparés par les membres. Les grosses faims pourront se rabattre sur les spécialités chinoises, le barbecue ou le briani, aliments également préparés par les membres. «En termes de quantité, ce sera trois fois plus que l'an dernier et tout le monde trouvera de quoi se restaurer», ajoute Pierre Kong.

Entre 11 heures et midi, il y aura un spectacle culturel animé par la Chinese Middle School Welfare Association et la School of Chinese Music. Si l'an dernier, le concert rétro, qui s'était tenu entre 13 h 30 et 15 heures avait été animé par Gaëtan Rivet et Michel Kwon, cette année, il le sera par Raoul Ng Kwet Yam, plus connu sous le nom de Pecos, aussi appelé l'Engelbert Humperdinck local et par Michel Kwon et Jonathan Lee. Avant la fermeture de l'événement à 16 heures, il y aura des animations de line et ballroom dancing.

Château gonflable

Les dignitaires invités seront les élus des circonscriptions qui englobent Baiedu-Tombeau, de même que le président et le vice-président du conseil de district et de village. L'entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans et les petits pourront s'amuser sur le château gonflable installé dans la cour du centre.

Yves Chan Kam Lon et Pierre Kong espèrent que les Mauriciens viendront encore plus nombreux à ce Food and Fun Festival du 4 octobre. Il n'y aura aucun problème de parking car la cour du centre est très grande. L'argent recueilli servira à poursuivre les travaux d'imperméabilisation de la toiture, à repeindre les murs de la Culture House et à restaurer le terrain de badminton. Les deux membres de l'exécutif de la fédération exhortent le public à venir nombreux pour participer aux activités proposées en famille. «Come and Chill», disent-ils. Message transmis.