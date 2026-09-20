Tunisie: Intempéries - Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance

Le ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter les règles de sécurité, en prévision des perturbations météorologiques attendues, qui pourraient s'accompagner de précipitations susceptibles d'entraîner une hausse du niveau de certains oueds et cours d'eau.

Dans un communiqué, le ministère recommande notamment d'éviter de traverser les oueds et les cours d'eau, quel que soit leur niveau ou leur débit, et de ne pas prendre de risques en tentant de franchir les routes et les points caractérisés par des accumulations d'eau.

Il appelle également les citoyens à ne pas s'approcher des oueds et des zones basses pendant les précipitations, ainsi qu'à respecter les règles de circulation, notamment en matière d'utilisation des feux, dont les feux antibrouillard et les feux clignotants.

Prudence au volant

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère recommande aux conducteurs d'adapter leur vitesse aux conditions de circulation et de faire preuve de prudence, tout en accordant la priorité aux piétons et en respectant les distances de sécurité.

Il les invite également à faire preuve de calme et de prudence au volant et à respecter les indications des agents chargés de la circulation.

Les usagers de la route sont, par ailleurs, appelés à ne pas laisser leurs véhicules sur les voies d'écoulement des eaux et les zones exposées aux ruissellements.

Le ministère insiste également sur la nécessité de laisser libre passage aux véhicules et moyens de secours et d'intervention, afin de ne pas entraver leur circulation.

Enfin, il appelle les citoyens à suivre les communiqués et les alertes émis par les structures compétentes.

Le ministère de l'Intérieur indique avoir mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour informer, orienter et assister les usagers de la route.

En cas de besoin, les citoyens peuvent contacter les services concernés aux numéros suivants : Protection civile : 198 ; Police nationale : 197 ; Garde nationale : 193.