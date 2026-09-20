Sénégal: Le pays condamne les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite

19 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Gouvernement du Sénégal a condamné fermement les récentes attaques attribuées aux Houthis contre plusieurs localités et infrastructures du Royaume d'Arabie saoudite, qui ont également affecté des populations civiles. Dans un communiqué publié ce 19 septembre 2026, Dakar a exprimé sa solidarité avec les autorités et le peuple saoudiens.

Le Sénégal réagit aux récentes attaques visant plusieurs localités et infrastructures en Arabie saoudite. Par la voix du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, le Gouvernement dit avoir appris « avec préoccupation » ces attaques perpétrées par les Houthis.

Selon le communiqué, ces opérations ont affecté plusieurs sites ainsi que des populations civiles. Face à cette situation, Dakar condamne fermement les attaques et exprime sa « pleine solidarité » avec le Royaume d'Arabie saoudite, ses autorités et son peuple.

Appel à la retenue et à la désescalade

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Dans sa réaction, le Gouvernement sénégalais réaffirme également son attachement au règlement pacifique des différends. Il appelle les parties concernées à faire preuve de retenue et à privilégier la désescalade.

Pour Dakar, cette démarche doit contribuer à préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

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