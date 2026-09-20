Sénégal: Entrepreneuriat - La Der/Fj enrôle 20 groupements à Tambacounda

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a poursuivi, hier à Tambacounda, sa tournée nationale d'information, de sensibilisation et de proximité. À cette occasion, 20 groupements ont été enrôlés dans les dispositifs d'accompagnement de la structure, avec l'objectif de renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, la rencontre s'est tenue à l'antenne départementale de la Der/Fj, en présence des faîtières et des organisations professionnelles locales. Elle a permis aux responsables de la structure de présenter les différents mécanismes de financement et de recueillir les préoccupations et besoins des acteurs économiques.

Prenant la parole, le Délégué général de la Der/Fj, Dr Abdoulaye Niane, a réaffirmé l'engagement des pouvoirs publics à accompagner davantage les femmes et les jeunes dans leurs initiatives économiques. Selon lui, le chef de l'État a donné des instructions pour accélérer les interventions de la Der/Fj et toucher un plus grand nombre de bénéficiaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le président de la République veut promouvoir le bien-être des populations à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes », a-t-il déclaré. Pour le Délégué général, l'action de la Der/Fj ne se limite pas à l'autonomisation économique, mais vise également à favoriser l'entrepreneuriat et la création d'activités génératrices de revenus.

Au cours de l'étape de Tambacounda, les participants ont ainsi été informés sur les principaux dispositifs de la Der/Fj, notamment le Nano-crédit et le programme Be-Yes. Ces mécanismes sont destinés à faciliter l'accès au financement et à soutenir les initiatives portées par les acteurs économiques.

Dr Abdoulaye Niane a, par ailleurs, insisté sur l'importance du remboursement des crédits octroyés. « Vous devez nous aider dans le recouvrement, puisque chaque franc recouvré est retourné à une autre femme, à un autre jeune qui attend », a-t-il expliqué.

Le Délégué général a également annoncé la poursuite des opérations de financement. « On aura aussi distribué comme financement environ 500 millions de francs CFA. Ceci est une première sortie, il y en aura d'autres. Nous irons dans différents axes, le Nord, le Sud et le Centre », a-t-il indiqué.

À travers cette tournée, la Der/Fj entend ainsi renforcer sa proximité avec les bénéficiaires et mieux adapter ses interventions aux réalités économiques des différentes régions du pays.