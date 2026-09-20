Ethiopie: « Le gaspillage irresponsable de l'eau et la politique déstabilisatrice de l'Égypte sont contre-productifs » - Getachew Reda

Addis Ababa — Dans une analyse sans concession, Getachew Reda, ministre et conseiller du Premier ministre éthiopien pour les affaires de l'Afrique de l'Est, a qualifié la revendication de l'Égypte d'un contrôle exclusif sur le Nil de « fantasme dépassé » et a condamné son ingérence régionale, la jugeant à la fois contre-productive et dangereuse.

Dans une interview exclusive accordée à The Pulse of Africa, Getachew a déclaré : « Les Égyptiens sont très doués pour créer une réalité artificielle. »

Il a évoqué l'insistance de longue date de l'Égypte à considérer que le Nil lui appartient en propre -- non pas comme une ressource partagée entre les pays en amont et en aval, mais comme quelque chose dont elle est entièrement propriétaire.

Il a souligné l'audace de cette position, notant qu'il ne faudrait pas s'étonner si un Égyptien affirmait que l'Égypte elle-même est la source du Nil.

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Getachew a fait valoir que l'Égypte a fait preuve d'une formidable capacité à forcer la science à s'adapter à son discours.

En politique, a-t-il déclaré, cela a engendré un profond sentiment de droit acquis, qu'ils appellent « droits historiques », à tel point qu'il serait presque impossible pour un Égyptien de croire qu'il existe des peuples qui se trouvent être à l'origine du Nil et qui pourraient en tirer parti -- que ce soit pour l'énergie hydroélectrique, l'irrigation ou d'autres fins.

S'appuyant sur les idées du philosophe italien Antonio Gramsci, il a fait valoir que l'Égypte a développé une hégémonie culturelle, sociale et historique sur la manière dont le Nil est perçu par les Égyptiens, qu'il a attribuée à ce qu'il a décrit comme une interprétation unilatérale de l'importance du fleuve.

En conséquence, toute tentative des autres pays riverains d'utiliser ces ressources en eau est jugée inacceptable.

Le conseiller a expliqué que la conception égyptienne des « droits historiques » se résume simplement à l'idée que celui qui a utilisé l'eau en premier doit continuer à l'utiliser indéfiniment.

« Les droits historiques sont devenus obsolètes car ils sont inacceptables », a-t-il affirmé, ajoutant que le concept plus récent de « sécurité hydrique », promu dans les cercles internationaux, n'est qu'un autre nom pour désigner cette même revendication dépassée.

Il a rejeté l'idée selon laquelle la question du Nil serait une question existentielle pour l'Égypte, arguant que les dirigeants égyptiens instrumentalisent cette question sous l'angle de la sécurité précisément parce qu'ils souhaitent préserver un monopole.

« Les responsables politiques égyptiens entretiennent une relation très compliquée avec la réalité », a fait remarquer Getachew.

Le ministre s'est montré sans détour au sujet de la gestion de l'eau en Égypte.

L'Égypte figure parmi les pays ayant les pires pratiques en matière de gestion de l'eau, a-t-il affirmé, citant comme exemples de ce qu'il a qualifié de mauvaise gestion des ressources hydriques des projets très gourmands en eau tels que le programme de Toshka, notamment les terrains de golf et autres aménagements dans le désert.

Il a en outre souligné que l'évaporation annuelle au niveau du haut barrage d'Assouan dépasse de loin la quantité d'eau stockée dans les réservoirs éthiopiens.

Getachew a déclaré que le régime égyptien s'était systématiquement employé à déstabiliser l'Éthiopie -- d'où provient la plus grande partie des eaux du Nil -- et le Soudan, qui dispose d'un potentiel d'irrigation considérable.

L'instabilité au Soudan, a-t-il fait valoir, sert les intérêts de l'Égypte en empêchant ce pays d'exploiter pleinement le fleuve. Il a évoqué ce qu'il a qualifié de double standard flagrant : alors que les Frères musulmans sont interdits et réprimés en Égypte, les autorités égyptiennes ont soutenu des éléments liés aux Frères musulmans au Soudan.

Il a qualifié les manoeuvres politiques de l'Égypte de manque de vision à long terme.

Getachew a été catégorique : la meilleure option pour l'Égypte est d'abandonner sa stratégie qui a échoué, de s'entendre avec l'Éthiopie et d'oeuvrer en faveur de la stabilité régionale. Il a souligné qu'une Éthiopie et un Soudan stables ne porteraient jamais atteinte aux intérêts légitimes de l'Égypte.

Il a fait valoir que l'Éthiopie, en tant que pays riverain en amont, a tout à fait le droit d'utiliser ses ressources en eau, tout en précisant : « Le problème de l'Égypte, c'est qu'elle ne parvient pas à accepter la réalité. »

« Mon conseil est le suivant : la réalité a changé, et ce pour toujours. Tenter d'imposer sa propre vision de la science, de la climatologie et de l'hydrologie aux pays en amont est anachronique et contre-productif. Son implication massive dans des activités déstabilisatrices dans la région est tout aussi contre-productive -- et potentiellement dangereuse pour elle-même. »

Toute véritable négociation ou médiation, a-t-il insisté, doit réunir les deux parties autour de la table et s'ancrer dans la réalité et la science, et non dans la politique. « La géographie est stable. On ne peut pas changer la géographie », a déclaré Getachew.