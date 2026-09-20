Togo: Méga-projet de maintenance aéronautique à Lomé

Les compagnies Asky Airlines et Ethiopian Airlines s'apprêtent à créer un centre de maintenance aéronautique à Lomé d'ici 2028.

En cours de finalisation, le projet s'inscrit dans la stratégie d'expansion de la compagnie panafricaine, basée dans la capitale togolaise.

L'investissement est conséquent : 100 millions de dollars.

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Le site permettra d'entretenir les appareils d'Asky, d'Ethiopian et d'autres compagnies aériennes sans avoir à envoyer les avions en Europe.

Ce futur centre MRO vient renforcer un écosystème déjà en construction à Lomé. Dans quelques mois, d'ici juin 2026, Asky doit en effet mettre en service un simulateur de vol pour Boeing 737 MAX, une première en Afrique de l'Ouest.

L'infrastructure, entièrement financée sur fonds propres, permettra à la compagnie de former et de qualifier ses pilotes localement.

La structure MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) interviendra sur les avions, moteurs, trains d'atterrissage, équipements électroniques, cabines et composants. Ses activités iront de l'entretien courant à la remise à neuf complète d'un appareil ou d'un moteur.

Deux projets, une même ambition : transformer progressivement l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé en véritable pôle technique de l'aviation ouest-africaine, entre formation des pilotes et maintenance des appareils.

Basée à Lomé, Asky dispose d'une flotte de 17 appareils et dessert 30 destinations dans 28 pays africains.

La compagnie poursuit par ailleurs la modernisation de sa flotte avec l'acquisition ou la location de nouveaux appareils, dans un contexte où le futur centre MRO devrait considérablement renforcer ses capacités techniques déjà développées sur place.

Ethiopian Airlines est opérateur et actionnaire d'Asky. L'Etat togolais détient également des parts dans la société.