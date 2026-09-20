Togo: Rapprocher les emprunteurs et les prêteurs

19 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'accès au financement demeure un frein majeur à la croissance des entreprises togolaises, malgré les efforts déployés par le gouvernement. Pour tenter d'y remédier, le Bureau d'informations sur le crédit (BIC), avec l'appui de la Société financière internationale (SFI), s'apprête à lancer une nouvelle plateforme dédiée au financement des très petites et moyennes entreprises : le SEM Portal.

Le dispositif vise à connecter directement les institutions financières aux PME en quête de crédit. Concrètement, les entreprises pourront y déposer leurs demandes de financement, consultables ensuite par les banques et institutions de crédit. Le portail intégrera également des données fiables sur l'historique des emprunts et remboursements, permettant d'établir des rapports de solvabilité destinés à fluidifier l'analyse des dossiers.

« Le portail guidera les PME dans la préparation de leurs demandes, en précisant les informations et documents nécessaires dont les institutions financières ont besoin dans la constitution des dossiers. L'objectif est de répondre à une difficulté majeure rencontrée par les entreprises du secteur privé », a expliqué Etonam Assih, directrice pays du BIC, lors de la présentation du projet à Lomé.

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Le SEM Portal doit être lancé au Togo d'ici la fin 2026, avant son extension progressive aux autres pays de l'UEMOA.

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