Sénégal: Malang Sarr - « J'ai toujours dit que j'étais lié au Sénégal depuis tout petit »

Pour les trois prochains matchs du Sénégal au Mozambique et en Éthiopie (les 25 et 29 septembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027) puis en amical face aux Comores (le 4 octobre), une nouveauté attirera forcément les regards : la présence de Malang Sarr. Le défenseur de 27 ans s'est d'ailleurs confié sur cette première.

Première pour Malang Sarr ! Ce 18 septembre 2026, le défenseur de 27 ans a été convoqué par le nouveau sélectionneur du Sénégal, Patrick Vieira, pour la trêve de septembre. Le joueur de NEOM (Arabie Saoudite) a réagi à cette première convocation. Invité de Téléfoot, « J'ai toujours dit que j'étais lié au Sénégal depuis tout petit. Tout simplement car c'est un droit du sang. J'ai mes parents qui sont nés au Sénégal, ils y ont vécu pendant de nombreuses années, donc on a cet héritage qui est forcément fort », explique-t-il. Sarr souligne également ses liens toujours très présents avec le pays : « Je rentre au pays souvent. J'ai quasiment toute ma famille là-bas. »

Malang Sarr est allé plus loin. « Je sais déjà la joie que ça pourrait procurer à tous mes proches, à mes grands-parents, à mes parents. C'était le rêve de mon père aussi de me voir jouer pour l'équipe nationale ».

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Avec cette trêve de trois semaines, l'ancien Lensois aura forcément l'occasion de se montrer sous les couleurs nationales.